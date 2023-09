Jobmesse: „Fachkräftemangel gewinnt immer mehr an Dramatik“

Kamp-Lintfort. Auf der Messe connect me in Kamp-Lintfort können sich junge Menschen über den Berufseinstieg informieren. Wie Unternehmen um neue Azubis werben.

Zehn Ausbildungsplätze hatte die Lineg in diesem Jahr zu vergeben, neun davon konnten besetzt werden. Die Ausbildungsstelle zum Wasserbauer/in ist nach wie vor zu haben. Woran das liegt? „Das wissen wir selbst nicht, aber sicher auch daran, dass viele diesen Beruf einfach nicht kennen“, sagt Ulrike Stankovic von der Lineg. Die Suche nach geeignetem Nachwuchs ist für immer mehr Unternehmen zum Problem geworden, der Fachkräftemangel gewinnt immer mehr an Dramatik, heißt es beim Netzwerk Ausbildung und Beschäftigung. Bei der neunten Auflage der Berufsorientierungsmesse „connect me“ am 28. September auf dem Campus der Hochschule Rhein Waal stellen sich rund 45 Unternehmen aus der Region jungen Leuten vor und informieren über Ausbildung, Praktika und Wege in den Beruf.

„Es gibt eine ungeheure Nachfrage von Unternehmen“, sagt Beate Träm, Geschäftsführerin der wir4-Wirtschaftsagentur, die die Messe federführend organisiert. Schon seit Jahren registriert Träm mehr Interessenten als Aussteller-Plätze vergeben werden können. Erstmalig wirbt die wir4-Agentur jetzt auch mit großen Bannern für „connect me“. „Seitdem haben wir täglich Anrufe von Eltern die fragen, ob sie mit ihren Kindern vorbeikommen können und ob der Eintritt frei ist“, so Träm.

Großer Branchenmix

Erwartet werden etwa 1000 Schülerinnen und Schüler, überwiegend aus den wir4-Städten Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg. Genauso richtet sich die Messe aber auch an Studierende, die etwa auf der Suche nach Praktika oder Werksstudentenjobs sind oder Kontakte zu Unternehmen knüpfen möchten. Der Branchenmix der Aussteller ist groß: Mit dabei sind unter anderem die drei Krankenhäuser der wir4-Städte, Pflegeeinrichtungen, Polizei, Deutsche Post, Enni, das Finanzamt, Aldi Süd, Lidl und die Kreis Weseler Abfallgesellschaft (KWA). Viele sind seit Jahren dabei, andere sind neu dazugekommen, wie etwa das Moerser Autohaus Fett & Wirtz.

Warum die KWA wieder ihren Stand auf der Messe aufbaut: „Wir hoffen, dass wir so in den Köpfen bleiben, wenn der Berufseinstieg naht“, sagt Kerstin Fischer, die sich am Asdonkshof um Ausbildung kümmert. Auch Praktikanten auf einer Messe anzuwerben, sei ein erprobtes Mittel, ergänzt Ulrike Stankovic: „So kriegen wir häufiger potenzielle Azubis.“ Und: „Das 1:1-Gespräch ist eben doch wichtig.“

Umworben wird selbst der Nachwuchs auf der Messe längst nicht mehr nur mit Give-aways, sondern auch mit handfesten Angeboten – vom Diensthandy über gleitende Arbeitszeit bis hin zum Gehalt.

INFO:

Organisatoren der „connect me“ sind das Netzwerk für Ausbildung und Beschäftigung mit der wir4-Agentur für Wirtschafts- und Strukturförderung sowie den Unternehmen Lineg, Enni, Marschmann, Asdonkshof, Lidl und Triopt. Unterstützend wirken außerdem FachWerk Kreis Wesel und der SCI Moers mit.

Die Messe steigt am Donnerstag, 28. September, von 10 bis 13 Uhr auf dem Campus der Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort, Friedrich-Heinrich-Allee 25. Willkommen sind Schülerinnen, Schüler, Studierende, Eltern und Interessierte, der Eintritt ist frei. Infos unter www.connect-me.info

