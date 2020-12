Jetzt wird über die kreativste Moers-Maske abgestimmt

Moers. Die Moerserinnen und Moerser können jetzt über die kreativste Moers-Maske abstimmen. Einige Wahrzeichen waren bei den Designern sehr beliebt.

Die Online-Abstimmung für den Design-Wettbewerb „(D)eine Maske für Moers“ ist ab sofort freigeschaltet. Bis zum 13. Dezember können Nutzer ihre Stimme für ihren Favoriten auf der Facebook-Seite der MoersMarketing (www.facebook.com/MoersStadtmarketing) abgeben. Der Entwurf mit den meisten Facebook-Likes gewinnt.

Zahlreiche Entwürfe für die Maske haben es in die Endausscheidung geschafft. Besonders die Moerser Wahrzeichen wie das Geleucht und das Moerser Schloss und das Stadtwappen erwiesen sich als beliebte Design-Motive. „Ich freue mich, dass so viele Kreative ihre Masken-Entwürfe bei uns eingereicht haben. Alle haben sich viel Mühe gegeben und sogar teilweise Masken handgefertigt. Jetzt können die Moerserinnen und Moerser online über ihr Lieblingsmotiv abstimmen“, so Michael Birr von der Moers Marketing.

Am 13. Dezember wird der Siegerentwurf bekanntgegeben. Das Gewinnermotiv wird auf eine Mund-Nase-Bedeckung gedruckt und voraussichtlich ab Anfang nächsten Jahres in limitierter Stückzahl bei der Moers Marketing erhältlich sein. Die Erlöse aus dem Verkauf werden gespendet.