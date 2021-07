Kirche in Moers Jens Storm wird neuer Pfarrer in einem Stadtteil von Moers

Moers. Erst war es nur eine Vakanzvertretung, jetzt ist es eine Pfarrstelle für Jens Storm in Moers. Der Termin für den Einführungsgottesdienst steht.

Pfarrer Jens Storm wird neuer Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Moers-Asberg. Die Gemeinde und Storm sind einander bereits bestens bekannt. Nach dem Weggang von Pfarrer Holmfried Braun übernahm der 33-Jährige am 15. November 2020 in der Gemeinde die Vakanzvertretung.

So wird die Zeit bis zur Neubesetzung einer Pfarrstelle genannt. In den Monaten seitdem predigte er in Gottesdiensten, taufte Kinder, traute Liebende, stand Menschen in Not als Seelsorger zur Seite und beerdigte Verstorbene. „Ich freue mich über dieses eindeutige Votum der Gemeinde für mich, denn ich habe die Gemeinde als aufgeschlossen für Neues erlebt, in dem Ziel, die gute Botschaft von der Liebe Gottes zu jedem einzelnen Menschen in Wort und Tat spürbar zu machen. Das gefällt mir gut und ich bin glücklich, dass diese Zusammenarbeit weitergehen wird. Und zudem habe ich hier viele liebe Bekanntschaften gemacht.“

Zusammen eine lebendige und kreative Gemeinde bilden

„Dass Jens Storm sich zur Wahl stellte, hat uns sehr gefreut“, sagt auch Rüdiger Erbe, Presbyteriumsvorsitzender der Kirchengemeinde. „Wir haben in den vergangenen sechs Monaten sehr deutlich gesehen, wie gut wir zusammen eine lebendige und kreative Gemeinde bilden und viele gute Projekte ans Laufen gebracht und so prima auf die schwierige Corona-Situation reagieren können, sei es mit digitalen Gottesdiensten, sei es mit Fahrdiensten für Ältere ins Impfzentrum.“

Pfarrer Jens Storm beginnt seinen Dienst am 1. August 2021 in der Ev. Kirchengemeinde Moers-Asberg. Der Einführungsgottesdienst am 12. September 2021 in der Ev. Kirche Moers-Asberg, Drususstraße 5, beginnt um 11 Uhr.

