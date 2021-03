Jede Menge Legoklötze sind im Kamp-Lintforter Kulturrucksack

Kinder von 10 bis 14 Jahren können beim Kulturrucksack in Kamp-Lintfort mit ganz vielen Legosteinen bauen. Am Ende gibt es eine Belohnung.

Mit Lego bauen abseits der gedruckten Anleitung ist ein Angebot im Rahmen des Kulturrucksacks. Dieser erste Workshop startet am 9. April im Pferdestall im Schirrhof. Teilnehmende zwischen 10 und 14 Jahren bauen gemeinsam aus einer riesigen Menge an Bausteinen zum Thema Weltraum. Am Ende dürfen die Kids eine Kreation im Umfang von etwa 100 Steinen mit nach Hause nehmen.

Noch sei nicht sicher, ob diese Veranstaltung coronakonform im Schirrhof über die Bühne gehen kann oder eventuell doch digital angeboten wird, heißt es aus dem Rathaus. Nach den Osterferien wird ab Montag, 12. April, ein Hip Hop-Videoclipdance-Workshop stattfinden. Über 10 Wochen erlernen die Jugendlichen Bewegungsabfolgen zu selbst gewählter Musik.

Der Kulturrucksack ist ein landesweites kostenloses Angebot. Weitere Projekte folgen im Sommer und Herbst. Infos: www.kamp-lintfort.de, Anmeldung: Jennifer.Wachtendonk@Kamp-Lintfort.de, 02842/912 137