Jacques Wienicke aus Neukirchen-Vluyn setzt neue Prioritäten

Jacques Wienicke ist Heartfelt-Festival-Mitorganisator. In der Serie "Das war mein Corona-Jahr" spricht er über den nun anderen Alltag.

In der Serie "Das war mein Corona-Jahr" erzählt Jacques Wienicke, wie die Pandemie seine Prioritäten verschoben hat, und worauf er sich im Jahr 2021 freut. Der junge Mann ist Mitorganisator des Heartfelt Festivals.

‚Was wäre jetzt ohne Corona?‘ Diese Frage hat sicher nicht nur mich dieses Jahr oft beschäftigt. Ich wäre 2020 auf vielen Konzerten gewesen, mit dem Wohnmobil unterwegs in Frankreich und auf St. Pauli im Fußballstadion. Und vor allem hätte ich im August mit guten Freunden das „Heartfelt Festival“ in Neukirchen-Vluyn veranstaltet, ein OpenAir-Musikfestival für 2.500 Besucher. Es

hätte eine große Sache werden sollen und ist für uns ein absolutes Herzensprojekt.

Nach dem Lockdown im März folgten auf Wochen der Entschleunigung dann Monate, in denen ich von Projekt zu Projekt und von Job zu Job gelebt habe. Alles, was im Frühjahr nicht möglich war, wurde im Sommer und Herbst in irgendeiner ‚Corona-konformen‘ Variante nachgeholt. Einiges musste mit viel zu wenig Planungszeit und viel zu wenig Personal durchgeführt werden.

Und obwohl ich gerade in dieser Zeit so viel gemacht habe, kann ich mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal auf einer Party war, einfach nur mit Freunden zusammensaß oder einen ‚normalen‘ Familiengeburtstag erlebt habe.



Die Pandemie hat mich in meinem Leben eingeschränkt und an meine Grenzen gebracht. Sie hat mein Verständnis von Alltag und Normalität über den Haufen geworfen und Prioritäten verrückt. Und ich bin mir sicher, so haben viele dieses Jahr erlebt. Doch hat es andere noch viel härter getroffen und daher finde ich es wichtig, dass wir als Gesellschaft zusammenstehen und füreinander sorgen. Auch, wenn das unter anderem bedeutet, die besten Freunde oder Familie nicht zu sehen und den einen oder anderen Traum aufzuschieben.



Jede*r kann im eigenen Umfeld so viel bewirken und dazu beitragen, dass wir diese Krise gemeinsam bewältigen.

Mit unserem Festival haben wir versucht, im Rahmen der Möglichkeiten mit kleineren Projekten aktiv zu bleiben und unseren Beitrag dazu zu leisten, die Kultur- und Musikszene am Leben zu halten. Denn es wird sie geben, die Zeit danach. Und ich freue mich so sehr darauf, meine Großeltern wieder ohne Abstand auf einen Kaffee zu besuchen, mit Freunden wieder durch Kneipen zu ziehen und ganz besonders auf das erste Heartfelt Festival – hoffentlich 2021 - in Neukirchen-Vluyn.