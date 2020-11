Ist das etwa die älteste Straßenlaterne in ganz Moers?

Moers. Esther Hostermann hat die Laterne in Moers im Matsch entdeckt. Das inzwischen restaurierte Stück wird sogar in einem Gedicht erwähnt.

Eine Straßenlaterne im Garten hat nicht jeder. Und schon gar nicht eine so besondere, wie sie im Garten von Esther Hostermann auf der Fieselstraße in Moers steht. Denn: Bei der Lampe, die eine Geschichte von über 120 Jahren hat, handelt es sich offenbar um die älteste Straßenlaterne, die in Moers noch in Betrieb ist.

Das sah vor etwa fünf Jahren, als die Restaurierungsarbeiten an Haus und Garten begannen, noch völlig anders aus. Zu diesem Zeitpunkt entdeckte Esther Hostermann das, wie sie sagt, „kleine Schätzchen“ – vergraben im Matsch inmitten einer Menge Schrott. „Ganz windschief und halb verrostet“ sei sie gewesen, erinnert sich Metallbauer Günter Schmidt aus Xanten-Birten, der im Sommer dieses Jahres den Auftrag erhielt, die Gaslaterne aus dem 19. Jahrhundert wieder auf Vordermann zu bringen.

Die Suche nach Originalteilen ist schwierig

Daran hat er etwa zwei Wochen handwerklich arbeiten müssen: „Noch aufwändiger war allerdings die Recherche, wo wir die altbewährten Materialien finden können. Denn wir wollten nur originale Teile zusammenlöten. Wenn sie etwas Witterung abbekommen hat, sieht die Lampe hoffentlich bald wieder so aus, wie sie früher ausgesehen haben muss.“

Seit Juli ist die Laterne nun nach Abschluss der Restaurierungsmaßnahmen wieder im Betrieb und erleuchtet den Garten der Familie – nur eine Originalverzierung fehlt noch.

Wichtige Informationen aus einer Mappe

„Die viele Arbeit hat sich gelohnt. Ich bin wirklich stolz auf meinen Fund“, freut sich Esther Hostermann. Gerade zu St. Martin würden sich die Kinder der Hostermanns sehr an der leuchtenden Laterne im Garten erfreuen, aber auch an Spätsommerabenden versprühe sie Geselligkeit. „Vielen Menschen fehlt heutzutage die Wertschätzung für solch alte Schätze“, ergänzt Hostermann.

Dem schließt sich Günter Schmidt an: „Es ist immer wieder schön, eine solche Historie zum Leben zu erwecken. Man muss nicht immer alles neu kaufen.“ Die beeindruckende Geschichte der Laterne hat Esther Hostermann einer Informationsmappe zur Hausgeschichte entnommen. Diese bekam sie beim Einzug von ihrer Vorbesitzerin Marianne Bongers überreicht.

Die Mappe enthält neben vielen Bildern auch das Gedicht „Die alde Stadtlatern“, welches ihre Mutter Sibille, genannt „Bella“, Küsters Ott verfasste. Die Heimatdichterin lebte viele Jahre in dem Haus und spürte offenbar dieselbe Faszination beim Anblick der Straßenlaterne, wie es nun Familie Hostermann tut. Nicht umsonst dichtete sie in heimatlicher Mundart: „Se hört bei ons Hüser, wie we ock all,mög se noch lang stohn bei ons an de Wall. We hebbe se dröm all so gern,Ons gue, alde Stadtlatern.“

Eine schöne Sache also, dass die „gute, alte Stadtlaterne“ nach vielen Jahren des Stillstandes nun wieder Licht und Freude in der Moerser Altstadt verbreitet – dort wo sie hingehört, wie es Küsters Ott bereits damals schrieb.