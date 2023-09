Issum: 35-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall auf der B58

Issum. Am späten Samstagabend ist ein 35-jähriger Bulli-Fahrer auf der B58 bei Issum verunglückt. Er wurde noch ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er.

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Samstagabend gegen Viertel vor elf in Issum gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, war ein 35-jährige Fahrzeugführer aus Issum mit seinem weißen VW Bus auf der die Weseler Straße (B58) unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge sei der Mann aus Geldern kommend in Richtung Issum gefahren.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam er kurz nach Passieren des Langendonker Weges nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum, heißt es in der Mitteilung weiter. Nach Erstversorgung vor Ort wurde der Autofahrer ins Krankenhaus Geldern gebracht. Dort sei der 35-jährige aufgrund der schweren Verletzungen dann gestorben.

B58 war voll gesperrt

Die Unfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehung eines VU-Teams. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme blieb die B58 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Die Verständigung und Betreuung der Angehörigen wurde durch den polizeilichen Opferschutz gewährleistet, so die Polizei.

