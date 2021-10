Irene Scharenberg aus Moers schreibt ersten Psychothriller

Moers. Die Moerser Autorin Irene Scharenberg hat ihren ersten Psychothriller geschrieben. Er spielt im Ruhrgebiet. Sie ist am Sonntag in Frankfurt.

Irene Scharenberg hat ein neues Buch geschrieben: „Näher als du glaubst“ heißt der Kriminalroman, der im jetzt Prolibris Verlag erschienen ist. Es ist ihr erster Psychothriller.

Worum geht es? Laura Teinert war vier Jahre alt, als ihre Mutter durch einen Unfall starb. Wie sie ausgesehen hat, weiß sie nicht. Erinnerungen sind ihr nicht geblieben. Warum hat ihr Vater kein einziges Foto ihrer Mutter aufbewahrt, warum nie von ihr erzählt? Zu zweit haben sie versucht, sich ein gutes Leben zu machen. Eine neue Frau und Mutter für Laura hat er unter seinen zahlreichen Geliebten nicht gefunden. Die Albträume, die sie jede Nacht quälen, konnte er ihr nicht nehmen.

Die Autorin ist auf der Buchmesse

Laura ist 34, als ihr Vater stirbt. Nach seinem Tod gerät ihr Leben völlig aus den Fugen. Sie bricht mit allem, trennt sich von ihrem Freund, kündigt ihre Stelle in einer Duisburger Galerie und zieht nach Datteln, in das Haus ihrer frühen Kindheit. Hier möchte sie zur Ruhe kommen, sich wieder selbst der Malerei widmen, in ihr Heilung suchen. Ihre einzige Verwandte lebt ganz in der Nähe – demenzkrank in einer Seniorenresidenz.

Laura fühlt sich dennoch zu ihrer Tante Margot hingezogen; sie zu besuchen, erfüllt sie mit Freude. Sie fühlt sich in Datteln nicht willkommen. Nachbarn weichen ihr aus, meint sie. Sie findet Drohbriefe. Jemand dringt in das Haus ein und zerstört ihre Bilder. Lauras Alpträume verschlimmern sich und sie beginnt sich zu fragen, ob sie selbst dafür verantwortlich ist. Schließlich ist es ausgerechnet ihre Tante, die ihr zu begreifen hilft, welch schreckliches Geheimnis der Vater mit ins Grab genommen hat.

Die Geschichten wurden ausgezeichnet

Der neue Krimi wird auch auf der Buchmesse präsentiert. „Ich bekomme die Gelegenheit, ihn auf der Frankfurter Buchmesse vorzustellen und zu signieren“, freut sich die Autorin. Dieses geschieht am Sonntag, 24. Oktober, von 13 bis 14 Uhr in der Halle 3 am Stand der Mörderischen Schwestern, 99B.

Irene Scharenberg ist in Duisburg aufgewachsen und hat dort Chemie und Theologie für das Lehramt studiert. Vor einigen Jahren hat sie die Leidenschaft fürs Schreiben entdeckt. Seit 2004 sind zahlreiche ihrer Kurzgeschichten in Anthologien und Zeitschriften erschienen und in Wettbewerben ausgezeichnet worden. Heute lebt Scharenberg in Moers.

