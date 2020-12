Ehrenamt Inner Wheel Club beschenkt den Hospizverein Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. Der Inner Wheel Club Moers hat den Hospizverein Neukirchen-Vluyn beschenkt. Die Frauen überbrachten eine Überraschung für die Ehrenamtlichen.

Dieses Jahr ist für den Hospizverein fürwahr auch nicht einfach gewesen. Im ersten Lockdown war die Arbeit nahezu eingebrochen. Der Hospizverein begleitet sterbende Menschen und ihre Angehörigen in der letzten Lebensphase.

Im August seien die Anfragen für Sterbebegleitung wieder angestiegen, hatte die Koordinatorin Bärbel Bouws kürzlich im NRZ-Gespräch gesagt. Am Freitag hat der Inner Wheel Club Moers nun den Hospizverein mit 39 Überraschungspäckchen für die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überrascht.

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in diesem Jahr erfahren müssen, dass Sterbebegleitungen in stationären Einrichtungen über Wochen nicht zu leisten waren, da die Einrichtungen für Besucher und Ehrenamtliche geschlossen waren“, sagt Bärbel Bouws. So habe manche Begleitung gestoppt werden müssen.

Darum freue man sich jetzt besonders, dass die Frauen des Inner Wheel Club den Ehrenamtlichen diese Aufmerksamkeit zuteil werden lassen. Bärbel Bouws: „Sie berichten, dass sie auf dem Moerser Weihnachtsmarkt in den letzten Jahren einen Stand haben und in diesem Jahr diese Möglichkeit nicht gegeben ist. Darum haben sie überlegt, wem sie eine Freude bereiten könnten.“