Initiativkreis Moers: Jetzt „Klartext für Kinder“ helfen

Moers. Der Initiativkreis Moers startet die Aktion „Gemeinsam zusammenstehen“. Das Geld geht an einen Moerser Verein, der sich für Kinder einsetzt.

Der Initiativkreis Moers ruft zu Spenden für den Moerser Verein „Klartext für Kinder“ auf. Aufhänger für die Aktion „Gemeinsam zusammenstehen“ ist das Energiegeld des Bundes (300 Euro), das in diesen Tagen an alle Beschäftigen ausgezahlt wird. Willkommen sind aber Spenden in jeder Höhe.

„Die Not ist groß, und der Verein hat über Jahre bewiesen, dass er Kinder gut unterstützen kann“, sagte der Vorsitzende des Initiativkreises, Guido Lohmann, am Freitag. Maria Welling, Vereinsvorsitzende von Klartext für Kinder, freue sich sehr über die unverhoffte Unterstützung. Jede Spende sei wichtig und helfe, die Situation vieler Kinder vor Ort zu stabilisieren.

Der Verein „Klartext für Kinder“ kümmert sich seit vielen Jahren um bedürftige Kinder in Moers und Umgebung. Zum Beispiel erhalten Kinder im Klartext-Bus regelmäßig warme Mahlzeiten. „Gemeinsam knüpfen wir ein Netz gegen Hunger und soziale Kälte“, teilt der Verein auf seiner Internetseite mit.

Genau hier will die Aktion des Initiativkreises ansetzen. Vor allem vielen Familien mit Kindern falle es zunehmend schwerer, angesichts drastisch steigender Preise für Lebenshaltung, Strom und Energie das tägliche Leben zu meistern und finanziell über die Runden zu kommen, teilt der Initiativkreis mit. Er will jetzt „ganz einfach und unbürokratisch helfen“, wie Guido Lohmann sagt.

Die mobile Kindertafel von „Klartext für Kinder“ ist ein Beispiel für die Aktivitäten des Vereins. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

„Wir sind alle der Meinung, dass der Verein ‘Klartext für Kinder’ genau die richtige Adresse für unsere Aktion ist“, sagt Vorstandsmitglied Dr. Christoph Scherer. „Aus zahlreichen persönlichen Gesprächen wissen wir, dass viele dieser Menschen gerne bereit wären, die erhaltene Zahlung oder sogar noch einen höheren Betrag gezielt weiterzugeben an Familien und Haushalte, die durch die Inflations- und Energiekostenexplosion an den Rand ihrer finanziellen Belastbarkeit gedrückt werden“, so Lohmann.

Wer bei der Aktion „Gemeinsam zusammenstehen“ mitmachen möchte, muss kein Mitglied im Initiativkreis sein, und auch die 300 Euro Energiegeld dienen nur als Orientierung für eine Spende.

„Spenden und finanzielle Hilfen sind ohne Zweifel enorm wichtig, genauso bedeutsam ist uns aber die Botschaft, dass in schweren Zeiten der eine bereit ist, für den anderen einzustehen“, fasst Guido Lohmann die Beweggründe des Initiativkreises zusammen.

Spenden können ab sofort auf das Konto DE06 3546 1106 7020 7020 22 bei der Volksbank Niederrhein gezahlt werden. Spendenquittungen werden so zeitnah wie möglich ausgestellt.

