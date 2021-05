Initiativkreis Moers: Diskussion zum bezahlbaren Wohnen

Das Areal am alten Rathaus in Utfort gilt als gelungenes Beispiel für eine Wohnansiedlung. Aber wie geht es weiter?

Moers. Am 10. Juni setzt der Initiativkreis Moers ein brisantes Thema auf die Tagesordnung. Wer möchte, kann im Berufskolleg für Technik dabei sein.

Der Initiativkreis Moers lädt am Donnerstag, 10. Juni, 19 Uhr in das Berufskolleg Moers, Repelener Straße 101 zu einem offenen Diskussionsabend zum Thema „Bezahlbares Wohnen“ ein.

„Die Corona-Pandemie hat auch dem Initiativkreis über einen längeren Zeitraum hinweg leider keine Präsenzveranstaltungen mehr erlaubt. Die positive Inzidenzentwicklung der letzten Wochen und das rasant anziehende Impftempo nehmen wir jetzt zum Anlass, unser Veranstaltungs-Comeback zu starten“ erläutert Guido Lohmann, Vorsitzender des Initiativkreises, in einer Mitteilung.

Manchmal geht es um existenzielle Probleme

Seit Jahren, so heißt es dort, setzt der Initiativkreis mit großem Engagement immer wieder progressive Impulse für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in Moers. So machen die Aktiven um Lohmann auch dieses Mal wieder ein durchaus brisantes Thema zum Gegenstand einer öffentlichen Debatte. Bezahlbarer Wohnraum ist nicht nur bundesweit und auch in Moers ein kontrovers diskutiertes Thema, sondern stellt für eine steigende Zahl von Menschen mehr und mehr sogar ein existenzielles Problem dar.

Drei Gastreferenten beleuchten in Impulsvorträgen die Problemfelder rund um das Wohnen aus jeweils unterschiedlichen Perspektiven heraus. Während Kai T. Garben, Geschäftsführer der Grafschafter Diakonie, die Sorgen und Belastungen der Menschen angesichts steigender Mieten und knappem Wohnraum darlegen wird, verdeutlicht Michael Buser, Geschäftsführer Haus und Grund Moers, die Nöte der hiesigen Immobilienbesitzer und Investoren.

Offene Diskussionsrunde nach den Vorträgen

Jens Kreische, Geschäftsführer der Wohnungsbau Stadt Moers wird Chancen und Grenzen des öffentlich geförderten Wohnnungsbaus darstellen. Im Anschluss an die Vorträge moderiert NRZ-Lokalchef Matthias Alfringhaus eine offene Diskussionsrunde. Da nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen vorhanden ist, wird um zeitnahe Anmeldung per E-Mail an kontakt@initiativkreis-moers.de gebeten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland