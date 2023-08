Ingenieur aus Kamp-Lintfort gewinnt Lichtdesign-Preis 2023

Kamp-Lintfort. Mario Schubert hat ein Händchen für Elektroplanung. Beim Lichtdesign-Preis behauptete er sich jetzt sogar gegen die Google Europaallee in Zürich.

Mit dem Deutschen Lichtdesign-Preis 2023 wurde jetzt der Kamp-Lintforter Ingenieur Mario Schubert ausgezeichnet. Schubert, der bei der Ingenieurgesellschaft Striewisch mbH in Essen als Elektroplaner arbeitet, erzielt mit seinem Team immer wieder herausragende Projektergebnisse, die teilweise auch im Kamp-Lintforter Stadtbild sichtbar sind, wie die Stadt Kamp-Lintfort mitteilt. Die Striewisch mbH hat außer dem Hauptsitz in Essen Niederlassungen in Berlin, Frankfurt und neuerdings auch in Kamp-Lintfort.

Den Deutschen Lichtdesign-Preis 2023 erhielt Schubert für ein außergewöhnliches Tages- und Kunstlichtprojekt in einer großen Schaltwarte eines Stromnetzbetreibers in Mitteldeutschland. Am Erfolg beteiligt ist zudem das Kamp-Lintforter Unternehmen Vossloh-Schwabe, das mit der Serienproduktion der benötigten Sonderleuchten beauftragt worden war. Das Projekt konnte sich gegen zahlreiche andere durchsetzen – darunter etwa die Google Europaallee in Zürich oder das Olympus Campus Europa Headquarter in Hamburg.

Brandschutz für das Panoramabad

Der Elektroplaner Schubert zeichnet für zahlreiche Projekte in Kamp-Lintfort verantwortlich. So gestaltete er auch das jeweilige Brandschutzkonzept für das ABC-Gebäude, das Panoramabad Pappelsee, den Indoor-Spielplatz Dschungel-Paradies sowie mehrere Fitnessstudios. Darüber hinaus betreut Schubert die technische Planung für die Modernisierung des Kamp-Lintforter Rathauses, ein neues Großprojekt für ihn. Hier ist Schubert für die technische Gebäudeausrüstung, die Gewerke Heizungs-, Sanitär-, Lüftungs- und Stromtechnik sowie die Gebäudeautomation zuständig.

Auch Bürgermeister Christoph Landscheidt gratulierte Mario Schubert zum Deutschen Lichtdesignpreis und lobt seine herausragenden Leistungen.

