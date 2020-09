Bildung Informationen über weiterführende Schulen in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort. Elternabende, offene Tür: Das soll den Eltern in Kamp-Lintfort die Entscheidung erleichtern, welche Schule ihr Kind nächstes Jahr besuchen soll.

Mit einer Elternbroschüre für Grundschüler informiert die Stadt Kamp-Lintfort gemeinsam mit den weiterführenden Schulen über den anstehenden Schulwechsel. In den nächsten Wochen steht in vielen Familien die Entscheidung an, wie es nach der Grundschule weitergehen soll. Welche Schule und welche Schulform die richtige für das jeweilige Kind sind, ist nicht immer einfach zu entscheiden. Die Stadt Kamp-Lintfort unterstützt mit einer Broschüre, die Konzepte und Organisation der weiterführenden Schulen vorstellt.

Broschüre und einen Anmeldeschein erhalten alle Schülerinnen und Schüler, die mit Abschluss des Schuljahres 2020/2021 die Grundschule verlassen von ihren jeweiligen Schulen. Mit dem Informationspaket informieren Stadt und Schulen die Eltern ebenfalls darüber, dass die Grundschulen zusammen mit dem Zeugnis eine Empfehlung ausgeben, welche Schulform für ihr Kind geeignet ist.

Seit der Schulgesetzänderung Ende 2010 ist die Empfehlung nicht mehr verbindlich, sondern stellt eine Entscheidungshilfe für die Eltern dar. Die Eltern entscheiden nach einer Beratung durch die aufnehmende Schule selbst. Anmeldezeitraum ist der 1. bis 5. Februar 2021.

Zusätzlich zu den Informationsmaterialien können sich Eltern und Kinder an folgenden Terminen über die Schulen und ihre Angebote informieren. Pandemiebedingt sind für alle Veranstaltungen Anmeldungen im Sekretariat der jeweiligen Schule notwendig.

Die Unesco-Schule (Gesamtschule) lädt am 14. Januar 2021, 19.30 Uhr, zum Infoabend. Am 23. Januar 2021, 9.30 bis 13.30 Uhr , ist Tag der offenen Tür mit Mitmachaktionen in Kleingruppen. Der Treffpunkt bei allen Veranstaltungen ist die Mensa der Unesco-Schule.

Das Georg-Forster-Gymnasium lädt am 16. Januar 2021 zum Tag der offenen Tür. Details zum Tagesablauf sind der Homepage der Schule zu entnehmen.

Die Europaschule bietet am 21. November, ab 10 Uhr Schulführungen in Kleingruppen an.

Die Grundschulen laden zudem gemeinsam mit den weiterführenden Schulen alle Eltern der Grundschulabgänger zu gemeinsamen Infoveranstaltungen ein. Schulabgänger der Grundschule am Pappelsee und der Ernst-Reuter-Schule sind eingeladen am 27. Oktober um 19 Uhr. Schulabgänger der Ebertschule und der Grundschule am Niersenberg können am 2. November um 19 Uhr Infos sammeln. Veranstaltungsort ist jeweils das Foyer der Stadthalle Kamp-Lintfort, Moerser Straße 167.

Auch für diese Veranstaltungen sind Anmeldungen an der jeweiligen Grundschule wegen der Hygieneverordnung notwendig.