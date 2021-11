Volkshochschule In VHS-Kursen für Integration in Moers gibt’s neue Technik

Moers. Schülerinnen und Schüler in Integrationskursen der VHS Moers haben neue Computer bekommen. Das haben sie drei Clubs und Vereinen zu verdanken.

25 Chromebooks unterstützen ab sofort die Schülerinnen und Schüler der Integrationskurse der VHS Moers – Kamp-Lintfort beim Deutschlernen. Möglich wurde die Anschaffung der mobilen Computer durch eine Spende des ‚Rotary Club Moers‘ und des ‚Rotary Club Kamp-Lintfort/Grafschaft Moers‘ in Höhe von 8000 Euro. Weitere 4500 Euro steuerte der Förderverein der VHS bei. Das teilt die Stadt mit.

„Das hilft den Teilnehmenden sehr“, freut sich VHS-Leiterin Beate Schieren-Ohl. Das Geld der Rotarier stammt aus den Erlösen der letzten Adventskalender-Aktion. „Es ist toll, dass die VHS auch in diesem Jahr davon profitiert.“ 2020 konnte die Volkshochschule so in die technische Ausstattung des Selbstlernzentrums im Bildungszentrum investieren.

Unterdessen hat der Verlauf der neuen Adventskalender begonnen. Er kostet 10 Euro. Hinter jedem Törchen verbergen sich neun Gewinne. Hauptpreis ist in diesem Jahr eine Wochenendreise. Außerdem werden unter anderem Tannenbäume, Schmuck, Restaurantgutscheine, Weinpakete und eine Autoaufbereitung verlost. Aus den Eigenbetrieben der Stadt sind zudem Gutscheine für Konzerte (Musikschule), Führungen (Museum), Bibliotheks-Ausweise und Kurse (VHS) dabei.

Erhältlich sind die Rotary-Kalender auch im Bildungszentrum, samstags an einem Stand auf dem Altmarkt, in der Barbara-Buchhandlung sowie in der Adler- und Löwen-Apotheke. In diesem Jahr gehen die Erlöse an Kindertageseinrichtung in Moers und an Grundschulen in Kamp-Lintfort.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland