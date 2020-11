In Neukirchen-Vluyn wird wieder über Toiletten gesprochen

Neukirchen-Vluyn. Der Hindenburg-Platz in Neukirchen-Vluyn soll zur Spiel- und Begegnungsfläche umgebaut werden. Mit geplant ist ein Klo. Kosten: 136.000 Euro.

Das Klo für den Hindenburgplatz gerät wieder etwas stärker in den Fokus. Im Zuge der Neugestaltung des Platzes zur Spiel- und Begegnungsfläche soll auch die Toilettenanlage erneuert werden. Nun muss die Politik über die Investition entscheiden. Die Gesamtkosten liegen nach Stadtangaben bei 136.000 Euro. Im kommenden Jahr soll die neue Anlage aufgebaut werden.

„Die freistehende WC-Anlage wird als modulare, vandalismushemmende Betonkonstruktion schlüsselfertig geliefert“, heißt es in der schriftlichen Vorlage, über die der Fachausschuss für Bauen, Grünflächen und Umwelt in seiner ersten Sitzung in der neuen Ratsperiode am Montag, 23. November, zu entscheiden hat.

Alle Funktionen von der Toilettenspülung bis zum Handtrockner können in dem Modell über beleuchtete Sensoren betätigt werden. Es soll ein Heiz- und Ventilationssystem geben. Darüber hinaus ist von einer „kontrastreichen Farbgestaltung“ die Rede.

Wie es weiter heißt, soll die Schließanlage per Zeitschaltuhr gesteuert werden. Vorgesehen sind Öffnungszeiten zwischen 8 und 22 Uhr. Während des Wochenmarktes soll die Benutzung kostenfrei sein. Ansonsten zahlen Nutzerinnen und Nutzer 50 Cent für einen Toilettengang. Der Zugang für Rollstuhlfahrer wird über einen Euro-Schlüssel geregelt. Auf dem Flachdach des Gebäudes ist eine Begrünung vorgesehen.