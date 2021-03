Annegret Puttkammer, Direktorin des Neukirchener Erziehungsvereins, und Sascha Tiege, Geschäftsführer von Galabau Tiege, pflanzen Bäume im Wäldchen am Herkweg in Neukirchen-Vluyn.

Neukirchener Erziehungsverein In Neukirchen-Vluyn werden zweimal 175 Bäume gepflanzt

Neukirchen-Vluyn. Zum 175-jährigen Bestehen des Neukirchener Erziehungsvereins sollten 175 Bäume gepflanzt werden. Jetzt werden es sogar doppelt so viele.

Seit dem 15. Dezember 2020 feiert der Neukirchener Erziehungsverein sein 175-jähriges Bestehen. Eigentlich – denn die Corona-Pandemie lässt keine konventionellen Jubiläumsfeierlichkeiten zu. Kreative Ideen waren das Gebot der Stunde, und so entstand ein besonderes Umweltprojekt.

Unter dem Motto „175 Bäume für 175 Jahre Leben“ werden dank der finanziellen Unterstützung der Deutschen Postcode Lotterie 175 klimaresistente Bäume am Herkweg in Neukirchen neu gepflanzt. Und jetzt steht fest: Es werden sogar doppelt so viele.

Viele Bäume abgestorben oder befallen

In dem dort befindlichen Mischwald im Eigentum des Erziehungsvereins in Höhe des Hauptgebäudes der Sonneck-Schule werden seit Anfang März durch die Firma Galabau Tiege abgestorbene oder befallene Bäume durch hitzeresistente Gehölze ersetzt und das Gelände neu begrünt. „Mit der Baumpflanz-Aktion setzen wir uns aktiv für den Wald der Zukunft und ein nachhaltiges Klima- und Umweltbewusstsein ein“, freute sich Direktorin Annegret Puttkammer in einer Pressemitteilung anlässlich des Spatenstichs. „Das passt auch sehr gut zu unserem Leitbild und zitiert eine der Leitlinien: ‘Wir schützen die Umwelt und legen Wert auf den nachhaltigen Umgang mit Gottes Schöpfung.’“

Puttkammer dankte der Deutschen Postcode Lotterie für die finanzielle Förderung des Projektes aus Lotteriemitteln. Petra Rottmann, Head of Charities bei der Deutschen Postcode Lotterie ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass wir dank des Engagements unserer Teilnehmer dieses wunderbare Projekt unterstützen können.“

Wald ist ein Lebensraum für viele Tierarten

Und das Projekt hat einen weiteren Sponsor. Eine genaue Prüfung des alten Baumbestands ergab, dass noch weitere Bäume entfernt werden müssen. Spontan erklärte sich die Firma Tiege bereit, das Umweltprojekt zusätzlich mit weiteren 175 Bäumen zu unterstützen. „So kann am Herkweg auf lange Sicht eine gesunde und nachhaltige Bepflanzung wachsen. Der neugepflanzte Wald wird für die Anwohner und Neukirchener Bürger eine grüne Sauerstoff-Oase sein“, erklärte Geschäftsführer Sascha Tiege in der Mitteilung.

Für die Co-Betreuung der Bäume sollen zukünftig auch die Kinder und Jugendlichen des Erziehungsvereins gewonnen werden. „Ein gesunder Wald bietet Lebensraum für viele Tierarten und ist ein ausgezeichneter Ort, um junge Menschen für Projekte in der Natur, zum Beispiel bei der Krötenwanderung, zu begeistern“, ist sich Direktorin Annegret Puttkammer sicher.

