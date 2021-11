In Neukirchen-Vluyn werden wieder Schadstoffe gesammelt

Neukirchen-Vluyn. Das Schadstoffmobil ist am kommenden Samstag wieder in Neukirchen-Vluyn unterwegs und steht an diversen Standorten im Stadtgebiet.

Das Schadstoffmobil ist am Samstag, 13. November, wieder in Neukirchen-Vluyn unterwegs und steht an folgenden Standorten: Die Umweltstation steht von 8 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz am Klingerhuf. Der Umweltbrummi macht folgendermaßen Halt: von 8 bis 8.30 Uhr in Rayen, Parkplatz gegenüber Gülixweg; von 9 bis 9.30 Uhr an der Hochkamerstraße/Ecke Vinnmannsweg; von 10.15 bis 10.45 Uhr in Vluyn auf dem Platz am Museum; von 11.15 bis 11.45 Uhr an der Tersteegenschule II, Wiesfurthstraße; von 12.45 bis 13.15 Uhr auf dem Petershof an der Glogauer Straße, nahe der Gaststätte Petershof; von 13.45 bis 14.15 Uhr an der Leibnizstraße auf dem Parkplatz gegenüber des Kindergartens und von 14.45 bis 15.15 Uhr: in Niep am Raiffeisenmarkt. Das teilt die Stadt mit.

Bei der Sammlung werden zum Beispiel Altöl, lösemittelhaltige Farb- und Lackreste, alte Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, Batterien, Haushaltsreiniger, Lösungsmittel, Pflanzenschutzmittel und Medikamente entgegengenommen. Wandfarben auf Wasserbasis zählen nicht dazu. Wässrige Wandfarbenreste deshalb trocknen lassen und anschließend über die Restmülltonne entsorgen. Der leere Farbeimer gehört in den gelben Sack oder die gelbe Tonne. Alle Schadstoffe können nur in haushaltsüblichen Mengen abgegeben werden, heißt es weiter.

Zusätzlich ist die Abgabe von elektrischen Kleingeräten und Kleinteilen aus Metall möglich: Während der Schadstoffsammlung am Klingerhuf können elektrische Kleinteile, zum Beispiel Kaffeemaschinen, Toaster, Handys oder Telefone abgegeben werden. Außerdem werden Kleinteile aus Metall wie Töpfe, Werkzeugteile oder Backbleche entgegengenommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland