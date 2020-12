In Neukirchen-Vluyn tanzt die KG Blau-Weisse Funken digital

Da ging es noch live auf der Bühne: Die Fünkchen der KG Blau-Weisse Funken im November 2019 bei der Ordensmatinee in der Kulturhalle in Neukirchen-Vluyn.

Neukirchen-Vluyn. Die Session haben die Blau-Weissen Funken mit einem Flashmob in den sozialen Medien eröffnet. Jetzt versprühen sie im Adventskalender gute Laune.

Die Karnevalsgesellschaften der Stadt werden weiter kreativ. Auch die KG Blau-Weisse Funken Neukirchen-Vluyn kann in dieser Session coronabedingt nicht so feiern, wie sie es gewohnt ist. Am 11. November sei die Session 20/21 bereits leise eröffnet worden, teilt der Verein mit.

Und weiter heißt es in einer Mitteilung an die Redaktion: „Wir haben die neue, dieses Jahr andere Session, in den sozialen Medien in Form eines Flashmobs der Garden eröffnet.“ Mit guter Laune und einer positiven Einstellung habe man mehr als 14.000 Menschen erreicht.

Nebenbei haben die Garden in regelmäßigen Abständen Training per Videochat, um Gewohnheiten zu erhalten und in Kontakt zu bleiben. In den folgenden Wochen gehe es auch vorerst digital weiter.

Die Mitglieder waren kreativ

Seit Dienstag bieten die Karnevalisten einen digitalen Adventskalender an, der von allen Mitgliedern des Vereins mitgestaltet wurde. „Ob Bilder, Rezepte, Videos mit Flötenspiel, Gedichten oder Tanz zu weihnachtlicher Musik, unsere Mitglieder waren kreativ“, heißt es von Seiten des Vereins. „Damit können wir im Dezember die sozialen Netzwerke bespielen und die karnevalistisch dunklen Tage heller werden lassen.“ Jeden Tag im Advent öffnet sich bei facebook (www.facebook.com/kgbwf.de) und Instagram (kg_blauweissefunken_nv) ein kreatives, besinnliches oder lustiges Türchen im Adventskalender.

Die Karnevalisten der Blau-Weissen Funken sind aber trotz allem nicht nur digital unterwegs. In diesem Jahr erhalten alle Mitglieder ganz analoge Weihnachtspost vom Verein: liebe und aufmunternde Weihnachtsgrüße mit der Festzeitschrift für die Session 2020/21 und dem diesjährigen Orden.

Da eine persönliche Übergabe des Ordens nicht möglich und für Januar 2021 sehr unwahrscheinlich sei, sollen die Mitglieder so überrascht werden.

„Der Vorstand hat versprochen das Bützen, das zu jeder Ordensverleihung gehört, nachzuholen“, teilt der Verein mit. Die Kinder und aktiven Tänzer bekommen zusätzlich eine Überraschungstüte, die fleißige Helfer gepackt haben und verteilen werden.