In Neukirchen-Vluyn tagt im Dezember nur der Hauptausschuss

Die Entscheidung ist gefallen: In Neukirchen-Vluyn wird es in diesem Jahr keine Sitzung des Stadtrates mehr geben. Angesichts der akuten Corona-Lage hatte sich die Verwaltung mit der Politik ins Benehmen gesetzt und nach Zustimmung gefragt. Notwendig ist eine Zweidrittelmehrheit, erklärt die Erste Beigeordnete Margit Ciesielski auf NRZ-Nachfrage. Das Ergebnis liegt vor. Insofern tagt nunmehr der Haupt- und Finanzausschuss am Mittwoch, 16. Dezember, um 17 Uhr im Saal der Kulturhalle.

Die Befugnisse des Rates sind somit auf den besagten HFA übertragen. Dieser besteht aus 24 Mitgliedern plus den Vertreterinnen und Vertretern der Verwaltung. Der Rat der Stadt hat 38 Mitglieder plus Verwaltung. „Ich finde das sinnvoll“, sagt auch Bürgermeister Ralf Köpke über die Entscheidung, mit weniger Politikern zu tagen.

Wie die Erste Beigeordnete mit Blick auf die Besucher aus den Reihen der Bürgerschaft sagt, soll die Anzahl begrenzt werden. Es werden demnach acht Besucherinnen und Besucher für die Sitzung zugelassen. „Alles andere würde der Intention entgegenlaufen“, sagt Margit Ciesielski. (sovo)