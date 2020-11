Klaus Seif ist sauer. Er ist Anwohner der Kreuzstraße und streitet sich zusammen mit seinen Nachbarn jetzt seit mehr als drei Jahren mit der Stadt. Grund sind die Kanal- und Straßenbauarbeiten, die aus Sicht der Anwohner mangelhaft ausgeführt worden sind. Am Montag ist Seif im Ausschuss für Bauen, Grünflächen und Umwelt vorstellig geworden und hat seinem Unmut erneut Luft gemacht. Die Straßenbau-Angelegenheit stand auf der Tagesordnung; die Stadtverwaltung hatte einen Gutachter bemüht, der zu den besagten Arbeiten nun im Oktober schriftlich Stellung bezogen hat.

Für die Verwaltung ist das Gutachten bindend, wie in der Sitzung deutlich wurde. Durch den Gutachter seien „keine wesentlichen Mängel bei den Gefälleverhältnissen, der Ebenheit sowie dem Überstand des Pflasters an der Rinne festgestellt“, worden, heißt es in der Vorlage, die der Politik zur Kenntnis vorlag. Es werde jedoch empfohlen, den „Überstand an Schieber und Hydranten nachzuarbeiten und die Fugen im Bereich der Fahrspur nachzusanden“. Man werde die angeregten Nachbesserungen im Zuge der Gewährleistung veranlassen. Diese endet im Mai 2021.

Anwohner kritisieren das Gutachten

„Das Gutachten ist eine Frechheit“, sagt Klaus Seif. Es entspreche nicht dem, wie die Straße aussehe. Er habe 5000 Euro an Beiträgen bezahlt und könne eine vernünftige Arbeit erwarten, sagt Seif weiter. Seine Kritik, kurz gesagt: Der 2017 erneuerte Kanal stinkt und beim Pflastern der Straße sei eine Vielzahl kaputter Steine verbaut worden.

Immerhin stellt der Gutachter fest, dass vor drei Jahren in der anthrazitfarbigen Fläche ein heller Stein und in der hellen Fläche ein dunkler Stein verbaut worden sind. Das könne „gegebenenfalls“ getauscht werden, schreibt er. Mit Blick auf die Kritik, dass auf dem Straßenstück kaputte Steine verbaut worden seien, wird im Gutachten unterm Strich formuliert, dass im Falle eines Austausches eine „optische Beeinträchtigung“ schwerer wiegen würde als die „zwar nicht regelgerechten, aber ohne Mängel verwendeten, zu kleinen geschnittenen Steine“.

Am Montag kritisierte Claudia Wilps (SPD), dass in dem Gutachten nichts über die Geruchsbelästigung zu finden sei. Man habe mit den Anwohnern vereinbart, dass diese anrufen, wenn es zu Belästigungen komme, entgegnete die Leiterin des Tiefbauamtes, Uta Schopmann, in der Sitzung. Und: „Wir haben seit einem Jahr keinen Anruf bekommen.“

Klauf Seif sieht das anders: Es sei noch gar nicht lange her, dass der Spülwagen da gewesen sei, sagte er am Dienstag. Der käme doch nicht, wenn der Kanal in Ordnung ist. Dass die Kehrmaschine, wie im Gutachten ausgeführt wird, mitursächlich für die fehlende Fugenfüllung sei, bezweifelt er. Seif: „Die Kehrmaschine reinigt nicht in der Mitte der Straße.“ Eine Hoffnung setzt der Anwohner jetzt in den Bürgermeister. Mit ihm habe er am Abend kurz gesprochen.