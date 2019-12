Neukirchen-Vluyn. Ralf Tillmans ist in Neukirchen-Vluyn der Mann der Zahlen. Er leitet im Rathaus die Kämmerei. Aber nicht mehr lange. Bald sagt er Tschüss.

Ralf Tillmans ist ein echtes Unikat in der Stadtverwaltung. Der heute 64-Jährige ist seit 1970 im Rathaus beschäftigt. In drei Monaten räumt der Leiter der Kämmerei seinen Schreibtisch. Dann müssen andere ohne ihn weiter mit den Zahlen aus dem städtischen Haushalt jonglieren.

Tillmans kann sicher als einer der führenden Köpfe bezeichnet werden, die den Weg für die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in Neukirchen-Vluyn geebnet haben. Zusammen mit Birgit Plaenkers hat er das Projekt seinerzeit geleitet. 2005 war das.

„Das war eine enorme Erfassungsarbeit“, erinnert sich Tillmans. „Man musste ja von der Kaffeetasse bis zur Straße schauen, was man so hat.“ Ein Team von Verwaltungskollegen hatte sich damals auf die Suche nach den Vermögenswerten gemacht.

In Neukirchen-Vluyn hat er acht Kämmerer erlebt

„Immer ein Ansager, ein Aufschreiber“, erinnert sich Ralf Tillmans. Vier-Augen-Prinzip eben. Es hätten zudem viele grundsätzliche Dinge entschieden werden müssen, beispielsweise über die Dauer von Abschreibungen für bestimmte Werte. Es sei eine Herausforderung gewesen, im laufenden Betrieb eine Bilanz zu erstellen, sagt der scheidende Kämmereileiter heute. Aber: „Das war eine spannende Zeit.“

Vier Jahre später lag der erste NKF-Haushalt auf dem Tisch. Bürgermeister war zu der Zeit Bernd Böing. Einer von acht Bürgermeistern und Stadtdirektoren, die Tillmans in seiner Zeit bei der Neukirchen-Vluyner Stadtverwaltung erlebt hat. Und acht Kämmerer.

Wie er die unterschiedlichen Personen erlebt hat? Kurzes Schweigen. „Ich hatte immer sehr viele Freiheiten“, antwortet Tillmans. Sein Credo: „Wir arbeiten hier transparent, daraus entsteht Glaubwürdigkeit.“ Angefangen hatte Ralf Tillmans seine Lehre – ja, so hieß das damals noch – im Alter von 15 Jahren.

1973 ist er ins Beamtenverhältnis übernommen worden, hat im Sozial- und im Personalamt sowie bei der Bauverwaltung und in der Stadtkasse gearbeitet. 1988 folgte ein Studium an der Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung. Tillmans wollte höher hinaus. Es ist ihm gelungen.

Nachdem er einige Jahre die Stadtkasse geleitet hatte, gelangte er 1996 zum Amt für Schulverwaltung, Kultur und Sport, das er später auch geleitet hat. „Das war wirklich eine sehr schöne Zeit“, erinnert sich der Hobbymusiker. 2003 führte ihn sein Weg zurück zum Amt, das über den kommunalen Haushalt wacht.

Was macht es aus, eine Kämmerei zu leiten? „Ich leite gern Teams, ich bin kein Solist“, sagt Ralf Tillmans. Es sei eine zentrale Position, es gebe viele Steuerungsmöglichkeiten und Kontakte in die gesamte Verwaltung. Und es sei eine Herausforderung, „dass man einen genehmigten Haushalt bekommt, gerade wenn man in der Haushaltssicherung ist“, sagt der 64-Jährige.

Ab April kann er sich nun anderen Herausforderungen widmen. In ein Loch fällt er mit Sicherheit nicht. „Ich freu mich drauf.“ Dann bleibt mehr Zeit für die Musik. Seit den 1970er Jahren spielt er Schlagzeug und Percussion.

Aktuell spielt er in der Band Attention. „Die erfolgreichste war Moyland“, sagt er. 200 Auftritte hätten sie damals gehabt, drei bis vier CDs gemacht. Außerdem steckt ihm das Handwerken im Blut.

Eines der ersten Projekte: Ralf Tillmans will seinen Proberaum in Kerken zum Projektstudio umbauen. Und vielleicht wieder Musikunterricht geben. Langweilig dürfte es also nicht werden.