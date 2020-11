In Neukirchen-Vluyn kommt St. Martin online angeritten

Neukirchen-Vluyn. Auch in Neukirchen-Vluyn soll den Kindern zu St. Martin eine Freude gemacht werden. Es gibt zur Mantelteilung jetzt ein Video. Unter anderem.

St. Martin ist in diesem Jahr anders. Und allerorten überlegen sich die Menschen, wie man den Kindern dennoch eine schöne St.-Martins-Zeit bereiten kann. In Neukirchen-Vluyn hat ein Post auf Facebook vor rund zwei Wochen alles ins Rollen gebracht: Als Ersatz und Entschädigung kam die Idee auf, dass Reiter mit ihren Pferden durch die Straßen reiten und den Kindern zuhause an ihren Fenstern eine Freude machen.

Dann wurde es November und die Coronaschutzmaßnahmen wurden verschärft. Schnell war den Beteiligten klar: In mehreren Teams zu reiten funktioniert nicht, zu viele Menschen könnten sich zum Zuschauen versammeln. Auch die Sicherheit von Pferd und Reiter wäre schwer zu gewährleisten, teilt Karin Braun vom Reiterverein Neukirchen Prinz Friedrich Sigismund von Preussen mit, der mit dem Martinskomitee und der Ideengeberin der Facebook-Gruppe St. Martin Neukirchen-Vluyn 2020 gemeinsam mit der Stadt überlegte, was alternativ möglich ist.

„Eine tolle Idee entstand“, sagt Karin Braun: Ein Video der Martinsszene, die online für Schulen und Kindergärten zur Verfügung gestellt wird. Es fanden sich schnell Freiwillige, Mensch und Tier, die sich als Schauspieler und hinter der Kamera engagieren wollten. Im Mittelpunkt habe immer die Freude gestanden, die man den Kindern bereiten wollte. Es habe kein professionelles Team, kein großes Setting gegeben.

„Die Aktion entstand sehr kurzfristig innerhalb von drei Tagen, noch vor dem Lockdown“, berichtet Karin Braun vom Reiterverein. „Wir sind alle Laien, das merkt man dem Video an. Würden wir die Aktion wiederholen, würden wir früher und strukturierter mit der Planung anfangen und beispielsweise bei Dunkelheit drehen. Dafür, dass alles so kurzfristig umgesetzt werden musste, sind wir stolz auf unser Ergebnis.“

Das Video ist ab dem 11. November auf https://nevcloud01.domnev.de/index.php/s/dqv3wF7TIodVEBt und auf den Facebookseiten der Stadt Neukirchen-Vluyn, Reiterverein Neukirchen und „St. Martin Neukirchen-Vluyn 2020“ zu sehen, kündigt Karin Braun an. Weitere Aktionen in der Martinszeit seien Fensterdekorationen, die in vielen Straßenzügen in der Dunkelheit leuchten. Außerdem sei am 28. November die Aktion „Lichterzauber“ geplant, die ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz, gegen Ausgrenzung und Anonymität setzt, heißt es abschließend.