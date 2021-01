In Neukirchen-Vluyn klauen Diebe ein Reisemobil

Neukirchen-Vluyn. In der Nacht zu Donnerstag ist in Neukirchen-Vluyn ein Reisemobil geklaut worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

In Neukirchen-Vluyn haben Autodiebe in der Nacht ein Reisemobil geklaut. Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, stahlen die bislang unbekannten Diebe zwischen Mittwoch, 21 Uhr und Donnerstag, 6.15 Uhr, einen Volkswagen Caravan, Typ California in grau.

Das Fahrzeug (Baujahr Ende 2012) parkte an der Wiesfurthstraße und ist auf das Kennzeichen MO – IO 23 zugelassen. Wer zum Diebstahl sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizeidienststelle in Neukirchen-Vluyn, 02845 /30920.