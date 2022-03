In Neukirchen-Vluyn gibt’s wieder einen Müllsammeltag

Neukirchen-Vluyn. Die Stadt Neukirchen-Vluyn ruft zum Müllsammeltag auf. Interessierte können sich vorab noch melden, um Müllsäcke und Handschuhe zu bekommen.

Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Müllsammeltag in Neukirchen-Vluyn geben. Trotz schwieriger Zeiten, in denen viele gesellschaftliche Bereiche noch immer von der Pandemie geprägt sind, möchte die Stadtverwaltung alle, die beim Müllsammeln aktiv werden wollen, zur Müllsammelaktion am Samstag, 12. März ermutigen.

Wer bereit ist bei einem Spaziergang achtlos weggeworfenen Müll einzusammeln, dem können Müllsacke und Handschuhe zur Verfügung gestellt werden. Interessierte melden Sie sich für die Abholung rechtzeitig vorab bei der Stadt Neukirchen-Vluyn, Frau Udycz, unter 02845 / 391255 an.

