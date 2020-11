Die aktuellen Maßnahmen in der Corona-Pandemie werden gern als Wellenbrecher-Lockdown bezeichnet. Heißt: Kontakte einschränken, wieder einmal eine Übung in sozialer Distanz. Insbesondere für Jugendliche mag das eine Herausforderung sein, zumal es im November somit etliche Angebote weniger gibt. Aber: Zumindest von städtischer Seite hat man bisher nicht beobachtet, dass sich die jungen Menschen andere Orte als die bisher bekannten für Treffen suchen. Das sind Spielplätze, der Klingerhuf, Schulhöfe, Niederberg. „Ja, sie sind da und sie sind manchmal laut“, sagt Stadtsprecherin Sabrina Daubenspeck.

Was geht in Neukirchen-Vluyn?

Im Gegensatz zum Frühjahr ist in diesem November allerdings die Skateranlage auf dem Niederberg-Gelände geöffnet. Warum das so ist? Das liegt in der Definition der Anlage begründet. Sie gilt nämlich als Spielplatz, wie Daubenspeck weiter erklärt. Deswegen ist das Areal geschlossen worden, als auch die Spielplätze nicht genutzt werden durften, und deswegen bleibt es in diesen Wochen weiter nutzbar.

„Gleiches gilt für die Mountainbikestrecke", sagt Sabrina Daubenspeck. „Die gilt als Strecke für den Individualsport.“ Und weil auch Joggen derzeit nach wie vor möglich ist, können die Jugendlichen auch mit ihren Bikes durch die Landschaft düsen.

„Die Halde geht auch immer“, heißt es weiter. Entweder die 359 Stufen der Himmelstreppe rauf oder eben schön ausgiebig die Serpentinen hoch bis nach oben. Auf der Treppe gilt eine Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Schließlich ist die so eng, dass es schwierig wird, Abstand zu halten, wenn man sich nicht beim Ausweichen von derselben stürzen möchte. „Wir haben davon abgesehen, die Treppe zu schließen“, sagt Daubenspeck. Es gebe übrigens wieder vermehrt Anfragen an das Stadtmarketing bei diesem Thema.

Was die Jugendlichen noch unternehmen können? „Sie haben mehr Möglichkeiten als im Frühjahr“, sagt die Stadtsprecherin und verweist auch auf das Angebot der Stadtbücherei. Dort sei die Switch Konsole nutzbar, in der Bücherei der Dinge gebe es darüber hinaus diverse Angebote.

Das JZ Klingerhuf bleibt offen

Auswirkungen haben die aktuellen Vorgaben auch auf das Jugendzentrum Klingerhuf. Das JZ sei nicht generell geschlossen, sagt die Leiterin Karin Braun. Allerdings kann das Angebot der offenen Tür nicht vorgehalten werden. „Wir dürfen ja maximal zehn Personen in unseren Räumen haben“, sagt Karin Braun. Inklusive der Betreuer. Heißt: acht Jugendliche dürfen zeitgleich kommen. Braun: „Wir machen aber Angebote.“ Die Sozialpädagogen sprechen dazu die Jugendlichen an, die quasi Stammgäste im Jugendzentrum sind.

Am Dienstag werde festgelegt, welche Projekte generell angeboten werden können, heißt es weiter. Wie Karin Braun sagt, soll es ein gezieltes Programm mit jeweils zulässiger Teilnehmerzahl geben. Infos gibt es über die Social-Media-Kanäle oder über 02845/392-5530.

Angebote im CVJM-Haus

Geöffnet ist nach wie vor auch das CVJM-Heim, wie der Jugendleiter Fabian Neuhaus sagt. „Bei uns geht alles über Anmeldung“, erklärt Neuhaus. Bis zu neun Jugendliche können ins Haus. Dort können sie chillen oder Fifa spielen. Allerdings gilt hier eine permanente Mund-Nasen-Schutz-Pflicht und die Jugendlichen müssen darauf achten, dass sie die Abstände zu den anderen einhalten. Aber immerhin: Es dürfen neun Leute gleichzeitig am Ort sein. „Am Freitag können wir auch mal bis 21 Uhr offen lassen“, sagt Fabian Neuhaus. „Wir richten uns da nach den Jugendlichen.“ Wer sich anmeldet, kann dies über die Social-Media-Kanäle oder über die Festnetznummer 02845/4730 tun. Nähere Infos gibt es auch auf: www.cvjm-neukirchen.de.