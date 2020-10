Den Gedanken, den Seniorenwunschbaum aufgrund der Corona-Krise in diesem Jahr nicht zu organisieren, den gab es für Melanie Kiesendahl gar nicht. „Wir müssen lernen, mit diesem Virus umzugehen. Natürlich gibt es bei der Durchführung einige Hindernisse, die sich aber auch überwinden lassen“, betont die Initiatorin. 2019 hat die Neukirchen-Vluynerin den Seniorenwunschbaum ins Leben gerufen.

Sie wollte, dass nicht nur Kinderwünsche, sondern eben auch Wünsche älterer Menschen an Weihnachten erfüllt werden. „Viele Senioren sind alleine, haben keine Familie mehr oder verfügen nur über eine kleine Rente und würden sich über eine Kleinigkeit freuen, weil damit jemand an sie denkt und ihnen eine Freude bereitet“, sagt Kiesendahl.

Und die Idee des Seniorenwunschbaums kam an: Gut 120 Senioren wurden im letzten Jahr mit einem kleinen Geschenk glücklich gemacht. Es waren Kleinigkeiten wie Socken, Pflegeprodukte oder gebrannte Mandeln vom Weihnachtsmarkt, die sich gewünscht wurden. Andere Senioren sehnten sich nach einem Besuch, um einfach mal mit jemandem einen Kaffee zu trinken.

„Als ich manche Wünsche gelesen habe, musste ich wirklich schlucken“, gesteht Kiesendahl. „Es sind wirklich die kleinen Dinge, die geschätzt werden.“

Die Resonanz auf den ersten Wunschbaum war groß. Die gelernte Krankenschwester habe viel positives Feedback erhalten. Dabei habe es fast mehr „Wunscherfüller“ als Wünsche gegeben. Das, so hofft Kiesendahl, ändert sich dieses Mal.

Sie hat daher ebenfalls einen Wunsch: Die Senioren sollen sich trauen, ihre Wünsche auch wirklich aufzuschreiben. Ab Ende Oktober liegen die Kärtchen dafür wieder bei Schreibwaren Teschner, Ernst-Moritz-Arndt-Straße 49b, aus. Die ausgefüllten Wunschzettel können dort auch wieder abgegeben werden. Melanie Kiesendahl hängt diese dann an den Weihnachtsbaum, der wie im letzten Jahr in der Kulturhalle in Vluyn aufgestellt wird. Einen festen Termin gibt es dafür noch nicht. Mitte des nächsten Monats, vorzugsweise am 16. November, soll es soweit sein.

Um möglichst viele Senioren zu erreichen, hat sich die Initiatorin die in Corona-Zeiten gegründete Nachbarschaftshilfe ins Boot geholt, die viel Kontakt zu älteren Menschen hat. Zudem sprach die zweifache Mutter erneut die Seniorenheime an, um Wünsche der dort lebenden Menschen zu erfüllen. Sie selbst wird die Kärtchen, auf denen der Wunsch notiert wird, aber nicht abgeben. „Ich habe dem sozialen Dienst der Altenheime eine Liste geschickt, in dem die Wünsche der Senioren eingetragen und mir geschickt werden. Ich übertrage die Wünsche dann auf die Wunschzettel und hänge sie an den Baum“, erklärt die Organisatorin. So soll coronabedingt möglichst viel Kontakt vermieden werden.

Eigentlich wollte sich Kiesendahl in diesem Jahr Unterstützer suchen, denn bisher organisiert sie die Aktion komplett allein. „Das wäre mit der Pandemie aber zu riskant gewesen. Da hoffe ich im nächsten Jahr drauf. Hilfe wird mir von vielen Menschen angeboten. Das ist wirklich schön.“ Jeder, der mag, kann sich – wenn es soweit ist – am Seniorenwunschbaum einen Zettel abnehmen und das darauf angegebene Geschenk kaufen. Der Wert von 20 Euro sollte dabei nicht überschritten werden.

Möglichst weihnachtlich verpackt geben die Schenkenden die Präsente samt Wunschzettel wieder bei Schreibwaren Teschner ab. Die Geschenke an Privatpersonen werden dann am 19. oder 20. Dezember von Melanie Kiesendahl unter Einhaltung der Corona-Regeln in der Kulturhalle ausgegeben. Die Präsente für die Seniorenheimbewohner übergibt sie dem sozialen Dienst der Häuser, der diese pünktlich zu Weihnachten an die Bewohner verteilt.