In Neukirchen-Vluyn gab’s Unmut, weil die Post nicht kam

Im Dorf Neukirchen hat es in der jüngeren Vergangenheit wieder ein Problem mit der Postzustellung gegeben. Im Bereich Hochstraße/Vogelsiedlung mussten offenbar etliche Bürgerinnen und Bürger täglich in leere Briefkästen schauen. Er habe bei der Post angerufen und im Internet entsprechende Formulare ausgefüllt, erzählte ein Leser unserer Zeitung. Offenbar, so vermutete er am Dienstag, hätten sich aber bei der Bundesnetzagentur zu wenig Menschen über den Zustand beschwert.

Erst am Montag habe er wieder Post bekommen. „Da mussten die gleich zweimal kommen“, sagt er. „Und heute kam der Rest.“ Damit auch die erwarteten Rechnungen. Ein Brief aus Düsseldorf sei am 30. September abgestempelt und am 13. Oktober im Kasten gewesen.

Unmut auch ein paar Meter weiter. „Unser Haus und Nachbarhaus, Amselweg Nr. 3 erhält seit dem 28. September keine Briefpost mehr“, erzählte eine andere Bürgerin aus Neukirchen-Vluyn. Sie habe vergeblich auf ein dringendes Arztrezept gewartet, das am 28. September vom Arzt abgeschickt worden sei. Folglich sei sie am 7. Oktober nach Moers gefahren, um ein neues Rezept persönlich abzuholen.

Auch sie hatte Rechnungen erwartet. Die Beschwerden seien ins Leere gelaufen. „Beschwerden brachten bisher nur die Antwort, dass die Post keine Leute hat“, sagt die Neukirchen-Vluynerin weiter. Unter einer Beschwerde-Nummer habe sie die Antwort erhalten, dass die Bearbeitung etwa fünf Tage dauert. Auch andere Nachbarn warteten auf Post und Zeitschriften. Auch bei ihr hat die Post nun nachgeliefert.

Auf Anfrage hatte sich die Post auf Ursachenforschung begeben. „Tatsächlich hat es in den vergangenen Tagen leider krankheitsbedingt einen Personalengpass gegeben“, teilte eine Sprecherin des Unternehmens mit. „Betroffen ist ein innerstädtischer Zustellbezirk.“ Für die Verzögerungen in der Zustellung bitte man um Entschuldigung. Und weiter hieß es am Montag: „Zur Unterstützung des Teams sind zusätzliche Mitarbeiter im Einsatz, sodass mit dem heutigen Tag nahezu alle Rückstände erfolgreich zugestellt werden konnten.“