In Neukirchen-Vluyn demonstrieren mehr Erwachsene als Kinder

Neukirchen-Vluyn. Fridays for Future in Neukirchen-Vluyn: Die Bewegung rief zur fünften Demonstration auf. Der Bürgermeister staunte über die Beteiligung.

„Früher war der Fisch in der Packung, heute ist die Packung im Fisch“, oder noch ein bisschen provokativer: „Mit Abschalten war nicht euer Gehirn gemeint“. Diese und ähnliche Sprüche waren gestern auf den Plakaten und Bannern zu lesen, die die „Fridays for Future“-Demonstranten in die Höhe streckten. Am weltweiten „Global Day of Climate Action“ rief die Ortsgruppe der „Fridays for Future“-Jugendbewegung zur mittlerweile fünften Protestaktion in Neukirchen-Vluyn auf. „Wir geben nicht auf. Die Bundesregierung hat scheinbar immer noch nicht verstanden, dass wir in Sachen Klimaschutz einen Neustart brauchen“, sagte Mitorganisatorin Mara Kleine.