Kriminalität In Neukirchen-Vluyn brechen Täter in eine Schule ein

Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen-Vluyn brechen Täter zwischen Mittwochabend und Donnerstag in eine Schule ein. Nach der Tat bleibt eine wichtige Frage offen.

Bislang unbekannte Täter sind in Neukirchen-Vluyn in eine Schule eingebrochen. Nach Angaben der Polizei geschah der Einbruch zwischen Mittwochabend, 18 Uhr und Donnerstag, 11.20 Uhr.

Dabei drangen die Täter in die Friedensreich-Hundertwasser-Schule an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße ein. Sie durchwühlten mehrere Schubladen und Schränke. Ob oder was die Täter stahlen, kann laut Mitteilung noch nicht gesagt werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, 02845 / 30920.