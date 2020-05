Natur In Neukirchen-Vluyn blüht jetzt der gestrickte Mohn

Neukirchen-Vluyn. In Neukirchen-Vluyn blüht nun der Mohn. In verschiedenen bunten Ecken ist eine Fülle von Blüten zu sehen. So ganz echt sind die allerdings nicht.

Alles so schön rot in der Stadt. Nach dem Flachs blüht jetzt auch der Mohn: 2000 rote, gestrickte Mohnblüten auf Holzstäben leuchten nun auf dem Landschaftsband. Sie bilden mit den gehäkelten Flachsblüten, die vor zwei Wochen „gepflanzt“ wurden, die dritte „bunte Ecke“ in Neukirchen-Vluyn.

Die Mohnblüten sind das Werk der Dorfmasche. Sie entstanden anlässlich der Beteiligung an der Landesgartenschau Kamp-Lintfort. Eine 16 Kilometer lange Rundtour verbindet nicht nur die textilen Blütenfelder auf Niederberg und an der Alten Mühle in der Dong, sondern zeigt Höhepunkte wie die Halde Norddeutschland, Zeche und Neue Kolonie. Sie ist auf http://maps.niederrhein-tourismus.de/s/EFNuX einsehbar.

Für gestrickte Blüten gilt dasselbe wie für echte: Am schönsten sehen sie aus, wenn sie auf dem Feld stehen. Die Organisatoren bitten daher, die Strickblüten nicht zu pflücken, damit sich möglichst viele Menschen an ihrem Anblick erfreuen können. Fotos sind erwünscht. Die Aktion ist Teil des Projekts „Land der Flunen – Fäden der Vergangenheit“. Wegen der Pandemie sind Kreativitätswerkstätten ins nächste Jahr verschoben, teilt die Stadt mit.