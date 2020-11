In Neukirchen-Vluyn bauen Schüler Bänke für die Stadt

Neukirchen-Vluyn. Jugendliche der Gesamtschule Niederberg engagieren sich durch Upcycling. So wollen sie den Mangel an Sitzgelegenheiten selbst beseitigen.

Sehr geübt sieht es aus, wie die beiden Schüler auf dem Pausenhof der Gesamtschule Niederberg mit ihrem Akkuschrauber umgehen. Durch geschicktes Handwerk lassen sie in kürzester Zeit aus alten Europaletten eine neue Sitzgelegenheit entstehen. Das ist mittlerweile ein gewohntes Bild am Schulzentrum in Neukirchen-Vluyn .

Dort wird nämlich, passend zur europäischen Woche der Abfallvermeidung , immer montags fleißig gewerkelt oder, wie es auf neudeutsch heißt: Upcycling betrieben. Dabei werden vermeintlich nutzlose Abfälle in neuwertige Produkte umgewandelt. So erhalten sie wieder einen Nutzen.

Jugendliche wollen den Bänkemangel in Neukirchen-Vluyn angehen

Der Nutzen der neu geschaffenen Sitzbänke ist klar: Auf der Website www.sinnvoll.info haben Jugendliche die Gelegenheit, Themen, die ihnen bei der Entwicklung der Stadt am Herzen liegen, kundzutun. Das erste Thema dabei war der akute Bänkemangel, durch den es schwierig sei, einen Platz zu finden, um sich mit seinen Freunden niederzulassen. Dieses Problem gehen die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8 und 10 mit ihrer Aktion, die von der Heinz-Trox-Stiftung gefördert wird, nun proaktiv an.

Angeleitet werden sie dabei von den Künstlern Andreas Baschek und Rüdiger Eichholtz, der bei der Stadt für kulturelle Bildung zuständig ist. Eichholtz sagt: „Wir sind mit einer AG mögliche Standorte mit dem Fahrrad abgefahren. Ich möchte die Jugendlichen auch mit zur Stadtverwaltung nehmen, um gemeinsam zu diskutieren, was möglich ist.“ Wenn es nach ihm ginge, würden die Bänke, auf denen zum Teil auch Botschaften gegen Armut und Ungleichheit angebracht sind, bereits vor Weihnachten platziert werden. Dies könne etwa am Grafschafter Platz oder am Plankendickskendel erfolgen.

Großes Engagement der Jugendlichen

Dafür zeigen die Schülerinnen und Schüler großen Einsatz – auch in ihrer Freizeit, wie Eichholtz lobend herausstellt. „Jugendliches Engagement ist wichtig. Im schulischen Kontext dafür Geschmack zu machen, kann ein guter Anfang sein.“ Dem schließt sich Schulleiterin Beatrix Langenbeck-Schwich an. Die als „Schule der Zukunft“ ausgezeichnete Gesamtschule möchte mit der Aktion aufzeigen, dass man in der Schule neben dem Unterricht auch Bereiche wie die Kultur- und Nachhaltigkeitsarbeit, die das Leben insgesamt bereichern, kennenlernen kann.

Nachhaltigkeit ist das Stichwort, bei dem sich auch Stephan Baur einschaltet. Der Klimaschutzmanager der Stadt unterstützt das Engagement als großer Fürsprecher des Upcyclings: „Das Pro-Kopf-Aufkommen an Abfall steigt. Das liegt daran, dass Produkte neu gekauft werden, obwohl in vielen alten Gegenständen oftmals noch unerwartete Schätze stecken können. Man sieht hier an den Bänken, dass reparierte Dinge genauso gut sein können wie neue.“ Aus diesem Grund hofft Baur auch, dass die Ehrenamtler im Repaircafé bald wieder alte Elektrogeräte reparieren können. Denn er weiß: „Je weniger Abfall, desto besser.“