In Moers sucht die Polizei nach einem Vorfall an einer Schule Zeugen (Symbolbild).

Blaulicht In Moers zündeln Unbekannte an einer Schule – Zeugen gesucht

Moers. Vorfall an einer Schule in Moers: Fensterscheiben und -rahmen weisen Brandspuren auf. Und es gibt weitere Spuren von Vandalismus.

An einer Schule in Moers haben Unbekannte offenbar mit Feuer hantiert. Das berichtet die Pressestelle der Polizei im Kreis Wesel am Dienstag. Zwei Fensterscheiben und zwei Fensterrahmen einer Schule an der Königsberger Straße wurden dabei beschädigt, die Scheiben und Rahmen wiesen Feuerspuren auf.

Darüber hinaus schlugen die Täter laut Mitteilung in der Zeit zwischen Sonntag, 10 Uhr und Montag, 10 Uhr Putz aus einer Wand. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Moers unter der Telefonnummer 02841 / 1710 entgegen.

