In Moers zaubert Stella Louise Göke Chansonabend aus dem Hut

Eigentlich stand das Five o‘ Clock-Konzert in der evangelischen Stadtkirche in Moers am Sonntag ein bisschen auf der Kippe – aber eben nur eigentlich. Krankheitsbedingt sagten Chansonette Noémi Schröder und Pianist Klaus Klaas ihren Auftritt am Samstagabend ab. Für Konrad Göke, Initiator der Konzertreihe stand sofort fest: Ersatz muss her.

Diesen fand er in seiner Tochter – Ariensängerin Stella Louise Göke und der Pianistin Julia Vaisberg. „Ich habe natürlich zugesagt und sofort angefangen, meine Chansonkenntnisse aufzufrischen“, erzählte Göke. Der angekündigte französische Chansons-Abend sollte als solcher auch über die Bühne gehen. „Dann ist es für die Besucher auch nicht so eine große Enttäuschung, dass die eigentlichen Künstler nicht da sind, wenn sie trotzdem die Musik hören, auf die sie sich gefreut haben“, erklärte die Sängerin.

Eine kleine emotionale Reise steht auf dem Programm

Am Samstagabend wurde also ein Konzertprogramm zusammengestellt, Notenblätter kopiert und Texte auswendig gelernt. Keine 24 Stunden später standen Göke und Vaisberg auf der Bühne. „Wir möchten eine kleine emotionale Reise unternehmen. Das ist das Schöne an Chansons. Man kann von Liebe bis Herzschmerz so wunderbare Geschichten erzählen“, erklärte Stella Luise Göke.

Gemeinsam mit ihrer Pianistin präsentierte sie französische Klassiker von Jacques Brel oder Edith Piaf, aber auch deutsche Lieder von Hildegard Knef oder Marlene Dietrich. Kräftig, aber auch mit zärtlicher Stimme, sang Göke die melancholisch und fröhlich klingenden Lieder. Für die deutschen Versionen wollte sie die gut 300 Besucher erst begeistern.

Doch diese Überzeugungsarbeit war gar nicht nötig. Die deutschen Texte, die jeder verstand, wurden mit besonders viel Applaus belohnt. So kam das Gefühl, das Göke rüberbringen wollte, sehr gut zur Geltung. Das Duo musizierte äußerst sicher und souverän. So merkte man auch nicht, dass dieser Auftritt bis Samstagabend gar nicht geplant gewesen war.