In Moers wurden Kinder mit Süßigkeiten an Kita-Zaun gelockt

Moers. Kinder wurden in Moers mit Süßigkeiten an den Zaun ihrer Kindertagesstätte gelockt. Die Polizei ist informiert. So schildern Eltern den Vorfall.

Zwei unbekannte männliche Personen haben am Mittwochnachmittag, 22. Februar, mehrere Kinder im Außenbereich ihrer Kindertagesstätte in Moers Rheinkamp, Konrad-Adenauer-Straße 69, angesprochen, wie die Polizei Kreis Wesel mitteilte. Die Verdächtigen sollen versucht haben, die Kinder mit Süßigkeiten über den Zaun zu locken. Die Kinder verhielten sich vorbildlich und informierten eine Betreuerin, die daraufhin die Polizei verständigte, heißt es weiter. Nach Angaben der Pressestelle der Polizei handelte es sich bei den Tatverdächtigen, laut Aussagen der Kinder, um Jugendliche im Alter von 15 bis 16 Jahren.

Ein besorgter Vater zweier Kindergartenkinder kontaktierte die NRZ bezüglich des Vorfalls. Er macht darauf aufmerksam, dass eine reale Alterseinschätzung von kleinen Kindern schwierig zu betrachten sei. Auch hätten die Kinder in ihren Aussagen darauf hingewiesen, dass die Verdächtigen versucht hätten, sie in ihr Auto zu locken, was nahelegen würde, dass es sich um (junge) Erwachsene handele und nicht um Teenager unter 18 Jahren, schlussfolgert der Vater. Andere Eltern hätten zudem berichtet, dass es am gleichen Tag an einer weiteren KiTa und einer Grundschule in Utfort ähnliche Vorfälle gegeben habe, äußert der Vater gegenüber der Redaktion. Auch dort wäre vom „in das Auto locken“ die Rede gewesen, sagt er.

In den sozialen Medien schlägt der Vorfall aktuell große Wellen. WhatsApp-Nachrichten und Elternbriefe werden in Facebook-Gruppen geteilt und es wird zur Vorsicht aufgerufen. Eltern äußern sich hier über angeblich ähnliche Vorfälle an anderen Schulen und Kindertageseinrichtungen in Moers.

Die Polizei bittet nun darum, sich mit Aussagen, Informationen und Details jeglicher Art dringend an die Kriminalpolizei zu wenden und nicht an Social-Media-Plattformen, fordert Polizeisprecherin Andrea Margraf die Eltern auf: „Wir nehmen das sehr ernst und sind froh, wenn wir weitere verifizierte Aussagen aufnehmen können. Dann könnten wir dem nachgehen, ob es noch weitere Vorfälle gab.“

Auch die Pressestelle der Stadt Moers äußert sich zu dem Vorfall. Nach Rücksprache mit der betroffenen Kita und der Polizei sei eine E-Mail mit Verhaltensempfehlungen an alle Kita-Leitungen in Moers verschickt worden. Unter anderem sollen Kinder sich nicht mehr alleine im Außenbereich aufhalten dürfen und das Personal sei zur erhöhten Wachsamkeit, speziell an den Zäunen, aufgefordert worden, sagt Stadtsprecher Thorsten Schröder. „Die Polizei fährt zusätzlich außerdem verstärkt Streife und war in den betroffenen Kitas vor Ort“, so Schröder.

