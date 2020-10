In Moers wollen die Grünen weiter mit der SPD koalieren

In Moers soll es bei der Zusammenarbeit zwischen Grünen und SPD bleiben.

Moers. Die Grünen in Moers wollen ihre jahrelange Zusammenarbeit mit der SPD fortsetzen. Selbst bei einem Streitpunkt gibt es einen Kompromiss.

Die Grünen in Moers haben sich entschieden: Die Fraktion im Rat soll auch künftig mit der SPD koalieren. Dafür haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Mitgliederversammlung am Donnerstagabend in der Lounge des Sportparks Rheinkamp ausgesprochen, wie Grünen-Sprecherin Gudrun Tersteegen im Anschluss mitteilte.

„Die Grünen bleiben eine linke Partei, wir wollen zusammen mit der SPD den sozialökologischen Wandel in der Stadt gestalten“, sagte Tersteegen. Allerdings habe es auch Übereinstimmungen mit anderen Parteien aus dem demokratischen Spektrum gegeben. In der Versammlung habe man über alle Gespräche berichtet, danach hätten sich die Mitglieder ohne Gegenstimme für eine Koalition mit der SPD entschieden.

Es fehlen noch weitere Partner

Beide Parteien verfügen mit zusammen 25 von 54 Sitzen jedoch nicht über die Mehrheit im Rat, weshalb jetzt noch Gespräche mit kleineren Partnern geführt werden. In der ablaufenden Wahlperiode hatten SPD, Grüne und Grafschafter als Bündnis für Moers die Mehrheit im Rat.

Die Grafschafter haben jedoch in der kommenden Wahlperiode nur zwei Sitze, so dass auch dann mindestens ein weiterer Junior-Partner notwendig wäre. Zwischen Grünen und SPD gebe es auch beim Thema Kohlenhuck eine Kompromisslinie, berichtete Tersteegen. Die Grünen lehnen eine Industrieansiedlung dort ab und möchten einen Solarpark auf der Halde errichten. Landwirtschaftliche Flächen sollen unberührt bleiben.

Aus der Kommunalwahl am 13. September war die CDU als stärkste Kraft hervorgegangen, sie hat jetzt 17 Sitze im Rat. Nach der Entscheidung der Grünen vom Donnerstagabend scheint eine Mehrheit für die Christdemokraten aber so gut wie ausgeschlossen.