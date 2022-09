In Moers wird eine Straße wegen Bauarbeiten zur Sackgasse

Moers. Die Enni Stadt & Service Niederrhein schließt in der Moerser City ein Gebäude an die Schmutz- und Regenwasserwassernetze an. Das hat Folgen.

In der Stadtmitte schließt die Enni Stadt & Service Niederrhein (Enni) seit Dienstag in der Voßrather Straße ein neues, privates Gebäude an die öffentlichen Schmutz- und Regenwasserwassernetze an. Das hat die Unternehmensgruppe mitgeteilt.

Da Enni entlang der Hausnummer 8a hier in rund vier Metern Tiefe arbeitet und sich die Kanäle in der Fahrbahnmitte befinden, wird die Straße im Bereich der Baustelle rund acht Tage zur Sackgasse.

Ihre Häuser können Anlieger dennoch jederzeit beidseitig entweder über die Rheinhausener- oder die Josefstraße erreichen, heißt es weiter. Für Fußgänger und Radfahrer bleibt die Baustelle durchweg passierbar. Die mit dem Fachbereich Straßen und Verkehr der Stadt abgestimmte Baumaßnahme will Enni bis spätestens zum Ende September abschließen.

Wer Fragen hierzu hat, kann sich unter der Rufnummer 02841/104-600 informieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland