In Moers wird ein 72-Jähriger bei einem Mofa-Unfall verletzt

Moers. In Moers ist es zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 72-jähriger Mann verletzt wurde. Ursächlich für den Unfall war ein geschobenes Mofa.

Das ist wirklich dumm gelaufen, wie die Polizei am Dienstag berichtet. „Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt, lautet ein Sprichwort“, so leitet die Behörde ihre Mitteilung ein. „Ein Mofa schiebt man besser nicht – jedenfalls nicht dann, wenn man es liebt, dabei Gas zu geben.“ Genau das habe nämlich am Montag eine 34-Jährige gemacht und dadurch einen folgenschweren Unfall verursacht.

Was war passiert? Die Frau schob ihr Mofa auf dem Gehweg an der Bahnhofstraße. Sie schaltete die Zündung ein und gab Gas. Wie es weiter heißt, rutschte ihr das Mofa aus der Hand und fuhr einen Fußgänger an, der vor ihr unterwegs war. Der 72-Jährige stürzte und verletzte sich dabei. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland