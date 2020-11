Nach der Kommunalwahl am 13. September ist der Rat der Stadt Moers am Mittwoch zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen. Sie fand wegen der Corona-Pandemie nicht im Ratssaal, sondern im Kulturzentrum Rheinkamp statt.

Nach der Bestätigung von Christoph Fleischhauer in seinem Amt als Bürgermeister wurden Claudia van Dyck (CDU) zur 1. Stellvertreterin und Monika Barwitzky-Graeber (SPD) zur 2. Stellvertreterin gewählt. Beschlossen hat der Rat am Mittwoch mehrheitlich eine Grenze bei der Dauer von Redebeiträgen. Künftig darf jedes Ratsmitglied zum selben Punkt einer Tagesordnung bis zu dreimal sprechen. Bei jedem Beitrag liegt die Obergrenze für die Redezeit bei drei Minuten. Die Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse wurde entsprechend geändert. Gast der konstituierenden Ratssitzung war Ehrenbürgermeister Wilhelm Brunswick.

„Kein Platz für ideologische Verbrämtheiten“

Bürgermeister Christoph Fleischhauer sagte nach seiner Bestätigung, er sei sich der Verantwortung bewusst. Mit Blick auf die zurückliegenden Kommunalwahlen hoffe er, noch mehr Menschen für kommende Wahlen aktivieren zu können.

Den Rat forderte Fleischhauer auf, nach dem Wahlkampf und den Wahlen jetzt nach vorn zu schauen: „Wir sollten uns jeden Moment bewusst machen, für wen wir hier sind. Es gibt keinen Platz für ideologische Verbrämtheiten.“ Persönliche Angriffe, so Fleischhauer weiter, seien Fehl am Platz. Es gehe darum ein Vorbild zu sein, für einen – manchmal auch kontroversen – Dialog in der Sache.

Dem neuen Rat gehören die Fraktionen CDU (17 Sitze), SPD (16), Grüne (9), AfD (3), Die Grafschafter (2), Die Linke (2), Offene Bürgerliste Moers (2), Die Partei (2) und die FDP (1) an. Die nächste Ratssitzung findet am Dienstag, 10. November statt.