In Moers wird bereits die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt

Moers. Zehn Wochen vor dem Weihnachtsfest wird in der Innenstadt von Moers bereits die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt. Am Altmarkt ist Neues geplant.

Gut zehn Wochen vor Weihnachten wird in der Grafenstadt bereits die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt. Nach der Neustraße war am Montag die Fieselstraße an der Reihe. Bis Ende nächster Woche sollen Altstadt-Dreieck, Steinstraße, Königlicher Hof und Homberger Straße folgen, kündigt Achim Reps an, Vorsitzender Immobilien- und Standort-Gemeinschaft (ISG) Moers.

Dass die Weihnachtsbeleuchtung schon jetzt installiert wird, begründet Reps damit, dass sie früher als sonst eingeschaltet werden soll: „Wir wollten, dass die Innenstadt bereits während des Novembers leuchtet. Am 5. November schalten wir ein.“ Geplant ist auch, die Bäume am Altmarkt nach dem Vorbild der Bäume am Kö mit so genannten „wachsenden“ Lichterketten zu illuminieren.

Sie werden allerdings ein wenig später kommen, weil die ISG damit warten muss, bis die Blätter abgefallen sind. Die Lichterketten werden dabei mit so viel Spielraum angebracht, dass die wachsenden und damit dicker werdenden Äste sie nicht gleich zerreißen, erklärt Reps. Im kommenden Jahr wolle man die Weihnachtsbeleuchtung der Steinstraße ausbauen.