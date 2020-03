In Moers werden manche Kinder trotz Schulschließung betreut

In Moers haben Schulen schnell auf die Schließung bis zu den Osterferien reagiert. Die Landesregierung hatte am Freitag beschlossen, unter anderem Schulen zu schließen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Es soll Regelungen für Kinder geben, deren Eltern in den Bereichen arbeiten, die mit der Bekämpfung des Virus zu tun haben.

Am Gymnasium Filder Benden rief Schulleiter Arnd van Huet zum Beispiel die Eltern dazu auf, sich bis Sonntagnachmittag zu melden, falls übergangsweise für Montag und Dienstag eine Betreuung der Kinder erforderlich ist. Das Angebot des Filder Benden geht aber noch weiter, wie van Huet auf der Homepage schreibt: „Zum anderen werden wir Ihnen allen, die in für die Öffentlichkeit besonders relevanten Berufen wie zum Beispiel im medizinisch-pflegerischen Bereich tätig sind, auch in den kommenden Wochen ab Mittwoch eine Betreuungsmöglichkeit für die Jahrgangsstufen 5 und 6 anbieten.“

Die Schülerinnen und Schüler bekommen Arbeit mit nach Hause

Am Gymnasium Rheinkamp weist Schulleiter Dieter Mennekes, darauf hin, dass Eltern ihre Kinder „aus freier Entscheidung“ am Montag und Dienstag in die Schule schicken können: „Die Schulen stellen an diesen beiden Tagen während der üblichen Unterrichtszeit eine Betreuung sicher.“ Auch hier sollen Notgruppen eingerichtet werden, damit Eltern, die zum Beispiel in medizinischen Berufen oder beim Rettungsdienst arbeiten, ihrem Beruf nachgehen können.

Die Anne-Frank-Gesamtschule will erst am Montag nähere Regelungen bekanntgeben. Dort heißt es auf der Homepage: „Den Schülerinnen und Schülern werden zur häuslichen Bearbeitung Aufgaben erteilt. Am Montag und Dienstag sind Notgruppen eingerichtet.“

An der Adolf-Reichwein-Grundschule haben die Kinder Materialpakete von ihren Klassenlehrerinnen erhalten. Sie sollen darin in den kommenden Wochen üben. Ab Montag bleibt die Schule geschlossen, die Lehrer stehen aber für Rückfragen zur Verfügung. Im Notfall, so teilt die Schule mit, können die Kinder auch noch am Montag und Dienstag betreut werden.

Eine ähnliche Regelung bietet die Gemeinschaftsgrundschule Hülsdonk an. Auch hier gibt es den Hinweis auf Notgruppen für Eltern, die in besonderen „Funktionsbereichen“ arbeiten.