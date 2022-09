In Moers werden drei Autos beschädigt – Verursacher flüchtet

Moers. In Moers hat eine Anwohnerin beobachtet, wie ein Autofahrer oder eine -fahrerin drei Autos beschädigt und flüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Wieder ein Fall von Unfallflucht in Moers: Am Sonntagmorgen ereignete sich auf der Straße Am Jungbornpark in Repelen eine Verkehrsunfallflucht, bei der drei geparkte Wagen beschädigt wurden. Das berichtet die Kreispolizei am Dienstag. Gegen 6.45 Uhr hörte eine Anwohnerin demnach einen lauten Knall.

Auf der Straße sah sie ein stark beschädigtes silberfarbenes Auto (evtl. VW Passat Kombi), das etwas zurück setzte und dann unter lauten Schleifgeräuschen in Richtung Lintforter Straße flüchtete.

Zurück ließ der Wagen drei ineinander geschobene, stark beschädigte Fahrzeuge. Das Verkehrskommissariat Kamp-Lintfort bittet um weitere Zeugenaussagen und sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02842/934-0.

