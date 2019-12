Moers. Mit „Klangwerken“ verabschiedet sich Emilio Gordoa als Improviser in Residence aus Moers. Das Interesse am Konzert im Bollwerk ist überschaubar.

Es war dieses besondere Projekt, das der Improviser in Residence Emilio Gordoa noch in Moers präsentieren wollte. Ein Jahr lang hat er als Gastmusiker in der Improviser-Residence am Kastellplatz gewohnt. Gordoa hat das Moerser Kulturleben gestaltet, Menschen zum Hinhören und Staunen gebracht.

„Ich erinnere mich gut ans Übergabekonzert im Januar“, erzählte Komponist Thorsten Töpp, der den Improviser in Residence betreut. „Ab seinem ersten Konzert begeisterte Emilio das Publikum.“ Genau diese Musikbegeisterung ist das Credo der Improvisers.

2008 etablierte Reiner Michalke als damaliger künstlerischer Leiter des Moers Festivals das Improviser-Konzept: Eine Musikerin oder ein Musiker lebt und arbeitet ein Jahr lang in Moers. Konzerte und künstlerische Koproduktionen werden mit Menschen jeden Alters umgesetzt. Als erste Improviserin wurde 2008 Saxofonistin Angelika Niescier erkoren. „Wie viele der jungen Musiktalente ist sie heute international unterwegs“, sagte Töpp. Auch Gordoa als 12. Improviser erobert zahlreiche Bühnen.

Am Sonntagabend gab er sein Abschlusskonzert im Bollwerk 107. „Das ist mein finales Projekt. Ich habe es Klangwerke genannt“, sagte Gordoa. Moers? Hat der 32-Jährige lieben gelernt. „Es gibt so viele nette Leute hier. Die Moerser sind offen für neue Musik.“ Kurz vorm Konzert holte sich Gordoa ein neues Konzertvibraphon. Eben jenem entlockte Gordoa eindrucksvolle Klänge. „Wir haben vier Musikstücke komponiert“, erklärte Gordoa.

Einer der Saison-Höhepunkte: Emilio Gordoa beim Moers Festival in der Enni-Eventhalle. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Das Komponistenteam bestand aus Gordoa (Vibraphon), Carl Ludwig Hübsch (Tuba) und Ignaz Schick (Plattenspiele/Elektronik). Sie taten sich mit weiteren Improvisationsmusikern aus Rhein und Ruhr sowie Berlin zusammen. 50 Gäste kamen zum Konzert. Elisabeth Coudoux nahm am Violoncello Platz, Achim Zepezauer an den elektronischen Geräten und Etienne Nillesen am Schlagzeug. Florian Walter spielte Saxofon, Tuba und das Hechtyphon – eine von ihm erfundene Trompetenart mit bis zu vier Trichtern.

Ruckartig schob Gordoa eine große Glasschale über die Trommeloberfläche. Dann griff er zur Bürste, ließ sie kratzen. Es folgte eine Säge, die er entlang der Stäbe am Vibraphon führte. Pulsierende Holzschlegel erklangen. Der Pfiff durch das Holzröhrchen oder die vorgehaltene Blechdose an der Tuba – die Musiker zeigten, wie kreativ die Welt klingt. Regenwaldatmosphäre, Werkstatttöne oder Filmmusik: „Jeder hört etwas anderes. Das ist fantastisch“, sagte ein Besucher über das grandiose Abschlusskonzert eines entdeckungsreichen Improviser-Jahres.

Gordoa plant,zurück nach Berlin zu ziehen, wo er seit 2012 lebt. „Der neue Improviser oder die neue Improviserin hat mit Gordoa bereits Kontakt“, sagte Improviser-Betreuer Thorsten Töpp vom MoersFestival. Wer es wird, erfährt die Öffentlichkeit bei einem Übergabekonzert am Samstag, 11. Januar, 20 Uhr im Martinstift an der Filder Straße 126, Eintritt frei.