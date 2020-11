In Moers sucht die Polizei Zeugen eines Autodiebstahls

Moers. Autodiebstahl in Moers: Der Wagen stand an einer Straße nahe des Stadtzentrums. Die Polizei nennt Marke und Kennzeichen des Fahrzeugs.

Nach einem Autodiebstahl in Moers bittet die Polizei jetzt um Hinweise. Wie die Pressestelle der Polizei am Freitag berichtet, haben Unbekannte in dieser Woche einen silbernen Peugeot CC gestohlen. Das Auto mit dem Kennzeichen WES – IU 104 stand an der Diergradtstraße, also unweit des Moerser Stadtzentrums.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Diebstahl des Cabriolets in der Zeit zwischen Dienstag,18.30 Uhr, und Donnerstag, 13.20 Uhr, beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, 02841 / 1710.