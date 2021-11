In Moers wurden zwei geparkte Autos beschädigt (Symbolbild).

Moers In Moers sucht die Polizei Hinweise zu pinkfarbener Radkappe

Moers. In Moers sind zwei am Freitag geparkte Autos beschädigt worden. Die Radkappe mit ungewöhnlicher Farbe könnte Hinweise zum Verursacher geben.

Die Polizei in Moers sucht Hinweise zu einer verlorenen pinkfarbenen Radkappe. Dadurch lässt sich möglicherweise eine Unfallflucht aufklären, wie die Polizei mitteilt.

Am Freitag gegen 21.30 war eine unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer mit einem Wagen auf der Römerstraße unterwegs. In Höhe Hausnummer 218 beschädigte der Wagen zwei Autos, die am Straßenrand geparkt waren. Bei den Fahrzeugen handelt sich es sich um einen grauen Renault Megane und einen weißen Daimler Chrysler.

Am Unfallort hat die Polizei eine pinkfarbene Radkappe gefunden. Sie könnte von dem flüchtigen Auto stammen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, 02841 / 1710.

