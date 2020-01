Moers. Die VHS Moers/Kamp-Lintfort bietet in diesem Jahr wieder viele Kurse und Bildungsangebote an. Das erste Semester steht unter dem Thema „Glück“.

In Moers stellt die VHS das neue Programm vor

Vom Valentinstags-Menü (13. Februar) über Lach-Yoga (im März und Mai) bis hin zur Revue Spring is in the Air (24. April) – beim neuen VHS-Programm steht das Thema Glück im Vordergrund. Passend zum Semestermotto ruft die VHS Moers/Kamp-Lintfort daneben zum Kabarettabend „Vive l’amour“ (14. Februar) und zu verschiedenen Vorträgen aus dem Bereich Gesundheit. Kirsten Peters, stellvertretende Leiterin, und Fachbereichsleiter Jörg Büschgens präsentieren Auszüge aus den 746 Veranstaltungen. Start des Semesters ist der 10. Februar.

Mit einer Art Klangrevue zum Sound des 20. Jahrhunderts startet der zweiteilige Geschichtskurs, der wichtige Reden aber auch Musik und Straßenlärm aus der Epoche präsentiert (18. Februar). Neu ist der vierteilige Kurs zu „Lügen der Geschichte“, die vor allem die Sieger in die Welt setzten. Erstmals steigt ein Online-Kurs zur naturnahen Bienenhaltung. Um Japan und seine Alltagskultur geht es erstmals mit Dr. Claudia Tamura. Nicht zu vergessen die Fotoausstellung über Gesichter Europas, die ab 28. März 14 Tage lang zu sehen sein wird. In Lintfort an der Vinnstraße können Interessierte am Tag des Picknicks (18. Juni) einen Picknickkorb füllen und diesen auf dem Laga-Gelände mittels Gästekarte genüsslich leer machen.

Die VHS in Moers bietet auch eine musikalische Betrachtung der Bilder Goyas

Am Herzen liegt Kirsten Peters auch der dreiteilige Kochkurs für Diabetiker in türkischer Sprache, da dieses Thema in türkischen Familien offensichtlich eine Rolle spiele, so Peters. Kochkurse aller Art seien ohnehin beliebt und hätten ein breites Stammpublikum bei der VHS, berichtet Büschgens: „Die Küche am Standort Kamp-Lintfort eignet sich dafür sehr gut.“ Insgesamt 133 Angebote aller Art macht die VHS den Bürgern in der Nachbarstadt.

Daneben haben auch die kreativen Angebote wieder Konjunktur, als da wäre der Kurs Trauringe schmieden (im März) oder Goldschmieden (ab 12. Februar), Skizzieren, Bildhauerei Keramik und Häkelketten.

Mit dem Akkordeon kommt Prof. Dr. Helmut Jacobs zu den Hörern, wenn er zu „Goya für alle“ ruft (6. März). Er spricht über Unentdecktes auf den Bildern des bekannten Malers und lockert den Kurs musikalisch auf. Daneben lädt die VHS auch zum Bildungsurlaub, beispielsweise um Englisch auf Gymnasialniveau zu lernen. Darüber hin aus steht Englisch für Notfalleinsätze für Medizin und Rettungsberufe im Angebot.

Nicht zu vergessen, die Schulabschlüsse wie die der Haupt- und Realschulen, die die VHS anbietet: „Wir hoffen, dass auch der eine oder andere Flüchtling sich für einen Schulabschluss entscheidet, was bekanntermaßen für viele Berufe die Voraussetzung ist“, unterstreicht Kirsten Peters.

>>> Anmeldungen für die Kurse sind ab sofort möglich an der Wilhelm-Schroeder-Straße Moers (02841/201-565) oder im Diesterwegforum Kamp-Lintfort (02842/10818).



Im Internet können Bürger sich unter www.moers.de, www.vhs-moers.de oder auch per Fax unter 02841/201-16537 anmelden.

Das Heft mit dem neuen VHS-Programm ist ab sofort unter anderem in der VHS erhältlich.

Etwa 10.000 Menschen in Moers und Kamp-Lintfort besuchen die VHS pro Semester.