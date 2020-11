Moers. Für Markus Tenbergen (SPD Moers) wirft das Vorgehen der Stadt beim Auftrag an ein externes Büro Fragen auf. Kritik kommt auch von anderer Seite.

Jetzt befasst sich auch der SPD-Stadtverband mit den offenen Fragen, die nach der Sanierung der Römerstraße in Moers entstanden sind. Nach NRZ-Informationen wird der Auftrag von Enni AöR und Stadt an ein externes Büro zur Überprüfung der Kosten in der Verwaltung beanstandet.

Über das Nachspiel zum Projekt Römerstraße hatte die NRZ Ende Oktober berichtet. Das externe Büro prüft nach Angaben der Stadt immer noch, wie sich die Kosten bei der Sanierung der Römerstraße entwickelt haben. So sind aus den anfangs für das Büro veranschlagten 9750 Euro Honorar inzwischen rund 120.000 Euro geworden. „Der Prüfauftrag hat sich im Verlauf der Baumaßnahme wegen der enormen Zunahme an Nachträgen sukzessive erweitert“, teilte die Stadt Ende Oktober mit.

Die SPD in Moers fragt in Sachen Römerstraße, warum der Rat nicht informiert wurde

Für Markus Tenbergen vom SPD-Stadtverband wirft das Vorgehen von Stadt und Enni Fragen auf. „Falls dies so war, warum haben dann Bürgermeister und die Verwaltung die gewählten Ratsmitglieder nicht über die nun anstehende Kostenexplosion informiert? Gab es eventuell sogar eine rechtliche Verpflichtung, die Ratsmitglieder bei einer derartigen Überschreitung der Kosten zu informieren und ist das vielleicht im Wahlkampfstress untergegangen“, fragt sich Tenbergen.

In jedem Fall beschäftigt das Vorgehen beim Prüfauftrag an das externe Büro offenbar auch die Verwaltung selbst. Nach NRZ-Informationen beanstandet die örtliche Rechnungsprüfung, dass das Vorgehen nicht der Vergabeverordnung der Stadt Moers entspreche. Nach Auffassung der Rechnungsprüfer sei das, was Enni und Stadt vom externen Büro fordern, eigentlich durch die Enni AöR zu erbringen.

Die Vorgänge rund um die Römerstraße in Moers spielen jetzt im Ausschuss eine Rolle

Solche Leistungen seien nach Darstellung der Rechnungsprüfer durch einen Vertrag zwischen Stadt und Enni und durch eine Bearbeitungspauschale erhoben, die die Enni der Stadt regelmäßig in Rechnung stellt. Aus Sicht der örtlichen Rechnungsprüfung ist der Fall klar: Hier würden zwei Unternehmen, also die Enni und das externe Büro, für ein und dieselbe Leistung bezahlt.

Die Stadt hatte Ende Oktober auf die NRZ-Frage, ob Leistungen des Büros eigentlich durch die Enni AöR erbracht werden müssten, nicht konkret geantwortet: „Das externe Baumanagementbüro unterstützt die Stadt Moers und die Enni AöR, um festzustellen, ob die Kostensteigerungen plausibel und gerechtfertigt sind.“

Auch für Markus Tenbergen ist die Sache mit dem externen Büro noch nicht abgeschlossen: „Wird ein Ratsbeschluss benötigt, wenn diese Mehrausgaben zur Zahlung kommen sollten? Und falls schon gezahlt wurde, bleibt die Frage, wer aus dem Verwaltungsvorstand diese Rechnung angewiesen hat.“ Das Thema soll im nächsten Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Umwelt eine Rolle spielen. Die Sitzung ist für den 26. November, 16 Uhr im Ratssaal angesetzt.