Impfen in Moers In Moers starten die Corona-Schutzimpfungen am 19. April

Moers. Jetzt steht das Datum für den Start des Impfstandortes Moers fest: Ab dem 19. April kann am St. Josef-Krankenhaus gegen Corona geimpft werden.

Ab Montag, 19. April, können Impfwillige sich auch am Impfstandort in Moers am St. Josef Krankenhaus impfen lassen. Das teilte der Kreis Wesel am Donnerstag mit. Die Terminvereinbarung für den zusätzlichen Standort läuft laut Mitteilung über die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein und kann online (www.116117.de) oder telefonisch (0800 116117 01) erfolgen.

Am Dienstag, 6. April, würden Termine für Menschen, die 79 Jahre und älter sind, freigeschaltet. So sei es für die Bürgerinnen und Bürger möglich, einen Termin im Impfzentrum in Wesel oder am zweiten Impfstandort in Moers zu vereinbaren.

Täglich sind bis zu 800 Impfungen möglich

„Ich freue mich sehr, dass wir mit dem zusätzlichen, linksrheinischen Standort die Impfkapazitäten im Kreis bedeutend ausweiten. Die Bürgerinnen und Bürger können sich nun den für sie günstigeren Standort aussuchen, um beispielsweise die Anfahrt zu verkürzen“, so Landrat Ingo Brohl.

Der Impfstandort in Moers befindet sich auf dem Parkplatz des St. Josef Krankenhauses, Asberger Straße 4, 47441 Moers. Das Krankenhaus stellt Parkplätze im angrenzenden Parkhaus zur Verfügung. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, steigt an der Haltestelle „St. Josef Krankenhaus“ aus. Der Standort in Moers verfügt über 14 Impfkabinen. Somit können dort täglich rund 800 Impfungen durchgeführt werden.

Aufgrund der unmittelbaren Nähe eines Apothekenlabors eignet sich der Standort Moers insbesondere für die Verimpfung von BioNTech, gleichwohl sind – je nach Impfstoffverfügbarkeit – auch Impfungen mit anderen Impfstoffen möglich. Am Standort Moers, den der Kreis Wesel, wie auch das Impfzentrum Wesel im Auftrag des Landes NRW betreibt, wird er von der Johanniter Unfallhilfe Regionalverband Rhein-Ruhr und dem DRK Kreisverband Niederrhein unterstützt.