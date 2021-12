Moers In Moers spendet „Tante Pati“ fürs Team der Covid-Station

Seit fast zwei Jahren kämpft das Bethanien-Team in Moers auf der Covid-Station gegen das Virus. Patrizia Paulus hat sich dafür jetzt bedankt.

Moers. „Tante Pati“ spendet 2400 Euro an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Covid-Station im Krankenhaus Bethanien in Moers. „In vielen Bereichen werden aktuell Heldentaten vollbracht. Hier bündelt sich die Arbeit allerdings“, fasste Patrizia Paulus, Inhaberin des Unverpackt-Ladens in der Moerser Innenstadt zusammen, als sie für eine Spendenübergabe ins Krankenhaus Bethanien kam.

„Wir möchten danke sagen und ein wenig Freude stiften – gerade den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die seit fast zwei Jahren täglich gegen das Corona-Virus kämpfen.“ Bruchschokolade in liebevoll gepackten Geschenkkörben und rund 2400 Euro spendet die Einzelhändlerin. „Dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Das ist ein schönes Zeichen an die Kolleginnen und Kollegen“, erklärte Dr. Christoph Chylarecki, Ärztlicher Direktor des Krankenhauses.

Die Idee zur Spende entstand bereits im März des vergangenen Jahres: „Wir haben Masken genäht und diese gegen Spenden abgegeben. Die Kundinnen und Kunden haben die Aktion gerne unterstützt und oft auch noch etwas draufgelegt“, erklärte Patrizia Paulus in einer Mitteilung.

