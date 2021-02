In Moers spendet Apotheker Krivec 10.000 Euro für die City

Moers. Mit dem Geld soll die Immobilien- und Standortgemeinschaft die Moerser City attraktiver machen. Eine konkrete Maßnahme ist schon vereinbart.

In der Diskussion um die Zukunft der Moerser Innenstadt setzt die Adler Apotheke jetzt ein wichtiges Zeichen.

In den vergangenen Tagen und Wochen hat es zahlreiche Gipfelgespräche zwischen der Stadtverwaltung Moers, den Moerser Fraktionsvorsitzenden sowie verschiedenen Institutionen wie dem Initiativkreis Moers, dem Einzelhandelsverband Niederrhein, Moers Marketing, der Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Moers sowie Moerser Einzelhändlern gegeben.

Die Zielvorgabe ist klar formuliert

Ziel all dieser Gespräche war, Lösungen für die Zukunft der Moerser Innenstadt und die wirtschaftlich durch die Corona-Pandemie schwer getroffene Moerser Geschäftswelt zu finden, heißt es in einer Pressemitteilung der Adler Apotheke vom Mittwochabend.

Die Adler Apotheke in Moers, seit nunmehr 336 Jahren in der Moerser Altstadt beheimatet, setzt nun ein erstes Zeichen. Nachdem seit November schon die Bäume am Altmarkt durch Spenden der Adler Apotheke an die ISG Moers illuminiert werden konnten, spendet sie nun nochmals 10.000 Euro, um die Aufenthaltsqualität der Innenstadt zu erhöhen.

„Wir möchten mit dieser Spende einen Beitrag dafür leisten, dass die Moerser Innenstadt attraktiver wird und damit auch der Moerser Einzelhandel gestärkt wird. Diese Nachbarschaftshilfe ist für uns eine Selbstverständlichkeit“, so Firmeninhaber Dr. Simon Krivec in der Mitteilung.

Gemeinsam mit dem ISG-Vorsitzenden Achim Reps wurde beschlossen, weitere Bäume in der Moerser Innenstadt zu illuminieren sowie einzelne Aktionen zur Belebung der Moerser Innenstadt nach dem Ende des Lockdowns zu finanzieren.

„Wir freuen uns, dass die Adler Apotheke in Zeiten, wo sich der Moerser Einzelhandel und auch die Immobilien- und Standortgemeinschaft in schwierigem Fahrwasser befinden, mit dieser Spende ein Signal an alle sendet, dass wir nicht alleine sind und durch die beschlossenen Maßnahmen die Attraktivität der Moerser Innenstadt weiter wächst“, so Reps.

