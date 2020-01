Moers. Beim 25-Stunden-Schwimmen in Moers kommen über 3500 Euro für den Verein Klartext für Kinder zusammen. Ein Starter reist mit Maskottchen an.

In Moers spenden über 500 Schwimmer für bedürftige Kinder

„Noch ein paar Bahnen, dann ist das nächste Zehner-Paket voll“, ruft Fabi Wrembel der Schwimmerin im Becken zu. Die Übungsleiterin und Bahnenzählerin der Freien Schwimmer Rheinkamp, gab alles, um die Teilnehmer des diesjährigen 25-Stunden-Schwimmens im Enni-Sportpark in Moers-Rheinkamp zu motivieren.

„Alle Schwimmer sind sehr gut gelaunt. Auch die Kinder sind sehr ehrgeizig“, sagt Wrembel. Zum zwölften Mal luden Enni und die teilnehmenden Schwimmvereine Freie Schwimmer Rheinkamp, DLRG Rheinkamp und Neukirchen-Vluyn und SC Blau-Weiß Moers zum Schwimmevent ein. Am Samstag fiel um 11 Uhr der Startschuss, Schluss war am Sonntag um 12 Uhr. „Das Schwimmen in der Nacht hat natürlich einen ganz besonderen Reiz“, betonte Benjamin Beckerle, Bereichsleiter der Enni Sport und Bäder. Und so gab es auch zu später Stunde keinen Leerlauf. Wer eine Pause brauchte, konnte sich im Schwimmbad auch ausruhen und sogar schlafen.

Knapp 500 Teilnehmer zählten die Veranstalter schon am Sonntagmorgen. „Wir liegen da schon ganz nah am Rekord von 2019 mit 509 Schwimmern“, so Beckerle zufrieden. Am Ende waren es 506 Teilnehmer. In diesem Jahr wurde eine neue Altersklasse für Schwimmer ab dem 50. Lebensjahr eingeführt, damit diese nicht mit den jungen Erwachsenen in eine Kategorie fallen. Die Altersspanne beim 25-Stunden-Schwimmen war nämlich groß: Der jüngste Teilnehmer war drei Jahre alt, der älteste 82 Jahre.

Die Bahnen im Sportpark Rheinkamp waren beim 25-Stunden-Schwimmen gut belegt. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Die Bahnen wurden wie in jedem Jahr für einen guten Zweck gezogen. Der Erlös von 3700 Euro ging an die mobile Kindertafel des Vereins Klartext für Kinder. Ziemlich motiviert war die zwölfjährige Lena. Sie zog eine Bahn nach der anderen. „Am schnellsten bin ich, wenn ich kraule“, sagte sie. Andere Schwimmer setzten hingegen auf Brust- oder Rückenschwimmen. Der Schwimmstil war jedem selbst überlassen, ebenso wie viele Bahnen zurückgelegt wurden.

Viele Teilnehmer legen weite Strecken zurück

Die Helfer am Beckenrand hatten gut zu tun. Wurden wieder zwei Bahnen geschwommen, also 50 Meter zurückgelegt, gab es einen Strich auf der Starterkarte, die jeder Schwimmer erhielt. Die Karten füllten sich nach und nach. „Ich habe schon Teilnehmer, die 10,5 und 24 Kilometer zurückgelegt haben“, erklärte Fabi Wrembel. Ebenfalls am Beckenrand saß Maskottchen Schili, eine Stofftierschildkröte. „Sie ist genauso langsam wie ich, deshalb ist sie mein Maskottchen“, sagte Jochen Jost lachend.

Der junge Mann reiste extra aus Recklinghausen an, um am 25-Stunden-Schwimmen teilzunehmen. Ein Freund erzählte ihm von dem Event. „Eigentlich bin ich eher ein Läufer und kein Schwimmer, aber hier besteht kein Leistungsdruck. Es macht mit der musikalischen Untermalung richtig Spaß. In Gemeinschaft lässt sich sowieso viel besser Sport treiben.“ Ein persönliches Streckenziel hatte er sich nicht gesetzt, das wolle er im nächsten Jahr machen, dann werde er wiederkommen.

Die Enni-Auswertung ergab unter anderem diese Ergebnisse: Erwachsene (weiblich): Guiomar Ahrensmeyer (17.500 Meter); Erwachsene (männlich): Pawel Stecki (30.000 Meter); Senioren ü50 (weiblich): Christa Berning (39.550 Meter); Senioren ü50 (männlich): Dieter Klesch (34.100 Meter); Familie Schöpe (55.250 Meter); Gruppe Nevl (37.250 Meter); Schülermannschaft: 6a Grafschafter Gymnasium Moers (35.000 Meter). Insgesamt wurden rund 2000 Kilometer geschwommen.